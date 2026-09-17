Autoridades electorales de Utah celebran fallo federal sobre el voto por correo

El voto por correo se mantendrá sin cambios este mes de noviembre luego de que el Tribunal Supremo de EE. UU. rechazara los planes que habrían alterado el proceso.

El presidente Donald Trump ordenó al Servicio Postal de EE. UU . detener el voto ilegal por parte de personas que no son ciudadanas. En respuesta, el plan de la agencia podría haber introducido cambios significativos en la votación por correo, incluyendo nuevas listas de votantes aprobados y requisitos especiales para las papeletas.

Los expertos advirtieron que el plan podría haber privado de sus derechos a votantes legítimos .

Antes del fallo del Tribunal Supremo emitido el lunes, los funcionarios de los condados de Summit y Wasatch estaban preparados para adaptarse.

La secretaria interina del condado de Summit, Malena Stevens, dijo que su oficina tenía planes, planes de contingencia y “planes de contingencia para nuestros planes de contingencia” para asegurar que la comunidad pudiera votar incluso si cambiaban las directrices.

Ella y muchos otros funcionarios electorales de todo el país firmaron un escrito de “amigos del tribunal ” (amicus curiae), instando a los jueces a no modificar el proceso de votación tan cerca del Día de las Elecciones.

“El público merece tener una elección impecable que se lleve a cabo de la manera en que lo hemos estado haciendo y a la que están acostumbrados”, afirmó.

La vicegobernadora de Utah, Deidre Henderson, también se sumó a la iniciativa.

Stevens señaló que el fallo supuso un alivio. Ahora, las elecciones se desarrollarán de la misma manera que en años anteriores.

“Tanto yo como el personal de mi equipo hemos atendido muchas llamadas y comunicaciones de miembros del público que han estado realmente preocupados por este tema, preguntando repetidamente: ‘¿Tendremos voto por correo? ¿Voy a poder recibir mi papeleta? ¿Cómo van a funcionar estas elecciones?’, encontrándose realmente en una situación de incertidumbre”, comentó. “Por lo tanto, estoy muy satisfecha de que esa incertidumbre, al menos para estas elecciones, haya quedado resuelta”.

Aunque el proceso de voto por correo se mantiene sin cambios, la oficina de la secretaria sigue preparándose para otros imprevistos que pudieran surgir antes del Día de las Elecciones, como un incendio o un corte de energía.

La secretaria-auditora del condado de Wasatch, Joey Granger, indicó que antes del fallo también atendió algunas dudas. Su oficina estaba lista para implementar planes de contingencia en caso de ser necesario.

“Simplemente estamos haciendo todo de manera habitual, con la excepción de asegurarnos de tener todos los planes de respaldo disponibles y listos para ejecutar, por si acaso”, declaró el lunes. “Es decir, tener existencias adicionales de papeletas si tuviéramos que hacer todo de forma presencial o cosas por el estilo”.

Alrededor del 95 % de los votantes del Wasatch Back reciben sus papeletas por correo. En general, Utah tiene una de las tasas de votación por correo más altas del país , según The New York Times.

Una auditoría en Utah determinó que más del 99 % de los votantes registrados son ciudadanos verificados.

Las papeletas se enviarán por correo el 13 de octubre y las elecciones generales se celebrarán el 3 de noviembre.

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Artículo traducido por María Camperos.

