Mountain Regional Water seeks new sources to keep up with growth

Los desarrollos inmobiliarios no pueden llevarse a cabo en el desierto alto de Utah si no logran obtener agua.

Y en el condado de Summit, muchos desarrolladores buscan conectarse a Mountain Regional Water Special Service District, la principal compañía de agua de la zona.

Sin embargo, al evaluar los proyectos aprobados y los que se encuentran en trámite, Mountain Regional considera que también podría necesitar una nueva fuente de suministro.

El gerente general, Andy Garland, señaló que la empresa busca evitar un posible déficit para el año 2040.

“Sin un ahorro adicional y sin una fuente complementaria, nos enfrentaremos a un déficit de 800 galones por minuto”, informó al Concejo del Condado de Summit el 16 de septiembre . “Y esto no es una ciencia exacta, porque el consumo varía. Estas son nuestras mejores estimaciones en este momento”.

Garland solicitó la orientación del concejo para determinar dónde buscar nuevas fuentes.

“No podemos ir a un supermercado a comprarla”, afirmó Garland. “Tenemos que encontrar esa agua físicamente. Podríamos considerar comprarle agua a Park City, pero no es nada barato”.

Por el contrario, el sistema podría registrar un superávit de 300 galones por minuto para 2040 si los usuarios aplican medidas de conservación.

Irónicamente, el ahorro de agua reduce los ingresos de Mountain Regional, ya que la empresa depende exclusivamente del cobro de las facturas mensuales y las tarifas abonadas por los desarrolladores. Esto dificulta la financiación de proyectos de infraestructura .

Existen dos opciones principales para incrementar el suministro en Snyderville Basin: la perforación de pozos y el bombeo desde el embalse East Canyon.

Garland explicó que los pozos representan un riesgo financiero, mientras que recurrir a East Canyon garantizaría una seria dificultad económica si Mountain Regional se convierte en la primera empresa del condado de Summit en explotarlo.

“Calculo que sería un proyecto de entre 150 y 200 millones de dólares. Según la redacción del acuerdo marco [Western Summit County Project Master Agreement], la primera entidad en ingresar asume el 100 % de los costos hasta que se sume otra a solicitar agua”, detalló.

En la zona oeste del condado de Summit operan otras compañías de agua además de Mountain Regional. Cada proveedor cuenta con sus propios derechos de agua, fuentes y proyecciones de superávit o déficit.

Mountain Regional Water Special Service District Proyecciones de oferta y demanda de Mountain Regional Water al 16 de septiembre de 2026. La línea azul proyecta un superávit si la empresa alcanza sus objetivos de conservación. La línea roja proyecta un déficit si no se aplican medidas adicionales de conservación ni se incorporan nuevas fuentes de agua.

Las proyecciones de Mountain Regional asumen que algunos futuros desarrollos inmobiliarios se incorporarán a su sistema, como el proyecto de Kimball Junction conocido como Altus Park City, anteriormente denominado Dakota Pacific.

Sin embargo, Garland señala que anexar cada uno de los desarrollos pendientes o aprobados agravaría el déficit de agua proyectado, a pesar del incremento en los ingresos.

Mountain Regional no tiene permitido recaudar impuestos. Los miembros del concejo del condado no precisaron el miércoles si esa situación podría cambiar.

El condado de Summit es patrocinador financiero de KPCW.

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Artículo traducido por María Camperos.