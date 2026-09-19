El Concejo del Condado de Summit impulsa el debate sobre agua, crecimiento y desarrollo urbano

Dave Thomas, el principal abogado civil del condado de Summit, declaró el 17 de septiembre que el Concejo del Condado de Summit desea llevar a cabo una “conversación global” sobre el agua.

Eso fue lo que transmitió a la junta directiva del distrito especial de servicio Mountain Regional Water, precisando que se tratará de un diálogo a largo plazo con los diversos proveedores de agua del condado de Summit.

“Puede que sea una conversación incómoda”, señaló Thomas. “Es probable que inviten a todas las compañías de agua a asistir, y no sé cuántas de ellas querrán hablar sobre algún tema”.

Mountain Regional es el proveedor más grande, pero dista mucho de ser el único en la zona. Existen seis compañías principales en el oeste del condado de Summit, entre ellas Park City Municipal, Gorgoza Mutual Water Company en Pinebrook y Summit Water Distribution Company.

Mountain Regional planteó el tema del suministro hídrico en la reunión del concejo del condado del 16 de septiembre. Para el año 2040, la entidad podría registrar un superávit o un déficit de agua , dependiendo de la cantidad de nuevos usuarios que incorpore y de los niveles de ahorro que estos alcancen.

Roger Armstrong, miembro del concejo desde hace 13 años, solicitó a los directivos del distrito que manifiesten su postura si detectan propuestas de desarrollo inmobiliario que la oferta de agua no pueda abastecer.

“Esta es la primera vez en mi trayectoria en el concejo que veo un pronóstico de este tipo: un posible déficit asociado al crecimiento”, afirmó el 16 de septiembre. “Y eso llamó mi atención; no lo había visto antes”.

Thomas indicó que Mountain Regional sin duda puede pronunciarse sobre proyectos en los que el desarrollador pretenda obtener agua de dicha compañía.

Armstrong considera que el distrito podría estar legalmente facultado para opinar sobre la viabilidad de otros proyectos si estos comparten el mismo acuífero, por ejemplo, lo que afectaría la capacidad de Mountain Regional.

“Mi atención siempre se dirige al desarrollo inmobiliario masivo. He estado insistiendo sobre la necesidad de limitar el crecimiento por diversas razones, y el agua no es la menor de ellas”, sostuvo Armstrong.

Los líderes de Mountain Regional Water prevén reunirse individualmente con los miembros del concejo en las próximas semanas. Aún no se ha programado otra discusión a largo plazo con la totalidad del concejo del condado.

El condado de Summit es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

