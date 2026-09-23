Abode Luxury Rentals galardonada con el Premio Empresa Verde de Park City

El galardón proviene del Programa de Empresas Verdes de Park City, una alianza entre la Municipalidad de Park City, la Fundación Comunitaria de Park City, Recycle Utah y la Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de Park City.

Abode Luxury Rentals fue reconocida por su compromiso con la sostenibilidad en sus 200 propiedades de Park City, según destacó el concejal del condado de Summit, Canice Harte.

"Los colchones de sus propiedades son reciclados a través de Spring Back Utah. Los alimentos aptos para donación que dejan los huéspedes son recolectados por el personal de limpieza y llevados al comedor del Christian Center", señaló Harte durante la ceremonia de entrega de premios en septiembre. "Y aunque estas puedan parecer acciones relativamente pequeñas o simples de manera individual, colectivamente demuestran algo importante: la disposición de examinar de cerca las operaciones diarias y preguntarse: '¿Podemos hacer esto mejor?'"

Abode se enfoca en el uso de productos reciclables y en la reducción del desperdicio de alimentos, según explicó su gerente de Sostenibilidad, Julie Finnegan.

Añadió que la empresa se asoció recientemente con Momentum Recycling para el compostaje de residuos orgánicos en sus oficinas. Actualmente, están trabajando para encontrar formas de implementar esta práctica en sus alquileres de lujo.

"Contar con un sistema de compostaje en cada propiedad vacacional no resulta realmente práctico en términos de costos ni de operación, y tampoco podemos depender de que cada huésped participe de manera constante", declaró Finnegan en el programa "Local News Hour" de KPCW el 23 de septiembre . "Esta es un área en la que definitivamente necesitamos hacer más, e idealmente nos gustaría pasar de una postura reactiva a encontrar una solución más preventiva".

Explicó que las iniciativas de sostenibilidad de la empresa comenzaron desde las bases, utilizando cajas de cartón reciclable para la lavandería y utensilios de cocina de acero inoxidable.

"Cuando estábamos empezando, simplemente me enfocado en las opciones más accesibles y sencillas, por decirlo de alguna manera", dijo Finnegan. "¿Qué sería lo más fácil de hacer para nosotros, lo de menor costo y lo más sencillo a nivel operativo para ponernos en marcha?"

Finnegan afirmó que su empresa se alinea con las metas de sostenibilidad de Park City.

"El objetivo principal es encontrar una solución que funcione no solo para nosotros, sino potencialmente también para otros alquileres vacacionales en nuestra comunidad", expresó Finnegan. "Y realmente creo que esa es una pieza fundamental para alcanzar la meta de cero residuos de Park City para 2030".

Abode Rentals también cuenta con propiedades en Jackson Hole y Sun Valley.

Artículo traducido por María Camperos.

