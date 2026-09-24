Juez desecha 2 demandas sobre la residencia de multimillonario en Park City; otra continúa

Un juez del Tribunal del Tercer Distrito desechó el miércoles dos demandas pendientes relacionadas con la residencia del multimillonario de Park City, Matthew Prince, con vista a Old Town.

Prince es el director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad Cloudflare y copropietario de The Park Record. Él y su esposa, Tatiana, están construyendo una mansión de 11,000 pies cuadrados en King Road, en Park City.

Sus vecinos colindantes hacia abajo, Eric Hermann y Susan Fredston-Hermann, estuvieron involucrados en los litigios. Impugnaron la altura de la vivienda, la superficie útil, el diseño del techo, el área de estacionamiento y si el proyecto cumple con los estándares históricos de Park City.

Sin embargo, el juez Mrazik determinó que un acuerdo de consentimiento aprobado por el Concejo Municipal de Park City en enero dejó las demandas sin objeto.

Una ley de Utah que entró en vigor en noviembre de 2025 permite a los concejos municipales resolver litigios con propietarios sobre decisiones de uso de suelo mediante acuerdos de consentimiento.

"Las peticiones de revisión correspondientes se refieren a decisiones de uso de suelo que han sido sustituidas por otro instrumento, específicamente el acuerdo de consentimiento", declaró Mrazik en su fallo.

Mrazik indicó que el tribunal tampoco consideró procedente otorgar una compensación o desagravio a la familia Hermann.

Los abogados de la familia Prince rechazaron la solicitud de comentarios de KPCW el miércoles. Los abogados de la familia Hermann no respondieron a tiempo para este reporte.

Otra demanda presentada por los Hermann tras la aprobación del acuerdo de consentimiento continúa su curso.

Se tiene programado que los abogados de los Hermann, los Prince y la ciudad regresen a los tribunales el 29 de diciembre.

Artículo traducido por María Camperos.

