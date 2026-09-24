Líderes del condado de Summit observan una "moderación" en el valor de las propiedades, pero no prevén impactos presupuestarios.

El administrador del condado de Summit, Shayne Scott, señaló que el personal está percibiendo una "moderación en el valor de las propiedades" este año, ya que muchos propietarios han ganado sus apelaciones fiscales.

El 15 de septiembre venció el plazo para que los contribuyentes presentaran sus apelaciones tras el envío de las notificaciones de valor por parte del condado durante el verano .

Desde entonces, los propietarios han logrado reducir el valor conjunto de sus inmuebles en casi $30 millones de dólares. Los auditores del condado indicaron que aún se encuentran a menos de la mitad del proceso de revisión de todas las solicitudes.

Scott afirmó no estar preocupado, dado que, bajo la legislación de Utah, los gobiernos siempre recaudan el mismo monto total en impuestos a la propiedad.

"Incluso si los valores bajan, las tasas se ajustarán al alza para mantener exactamente la misma recaudación de impuestos a la propiedad que siempre obtenemos", explicó Scott en el programa "Local News Hour" de KPCW el 22 de septiembre. "En Utah es un sistema particular. Es bastante seguro y estable".

De este modo, si la factura de un contribuyente disminuye, la de otra persona se incrementa.

La Oficina del Auditor del Condado de Summit ha registrado una menor cantidad de apelaciones desde el pico alcanzado en 2023 debido al drástico aumento en el valor de los bienes raíces. La mayoría de las veces , los contribuyentes no ganaron sus apelaciones ese año.

El auditor adjunto Chase Black estimó que el condado proyecta recibir unas 1,700 apelaciones este año, en comparación con las 1,800 registradas en 2025.

Añadió que el concejo del condado tiene previsto evaluar este miércoles otra reducción en el valor inmobiliario —equivalente a $5.6 millones de dólares menos—.

Asimismo, los concejales analizarán el informe financiero final de 2025. Este refleja que el 22% de los ingresos del condado de Summit provino de impuestos a la propiedad, mientras que el 44% se originó a través de impuestos sobre las ventas.

"Eso me resulta más preocupante que cualquier otra cosa", expresó Scott. "Dependemos enormemente del impuesto sobre las ventas, el cual es mucho más volátil. Los impuestos a la propiedad tienden a ser bastante estables".

Se proyecta que Scott presente la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2027 ante el concejo del condado este otoño. El presupuesto del año fiscal 2026 fue el primero en la historia del condado de Summit en superar los $100 millones de dólares.

El administrador del condado ha pedido a los miembros del concejo considerar un aumento en los impuestos a la propiedad en dos ocasiones durante los últimos tres años, propuesta a la que se han resistido.

Para el ejercicio fiscal 2025, el concejo descartó un incremento planificado al impuesto a la propiedad luego de que l a mayoría de los votantes aprobara un impuesto sobre las ventas del 0.5% .

La ventaja del impuesto sobre las ventas es que, a pesar de su volatilidad, las estimaciones del condado muestran que la mayor parte de los ingresos proviene de visitantes y turistas.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

