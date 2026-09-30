El condado de Summit aprueba planes para extender la vida útil del vertedero de Three Mile Canyon.

El condado de Summit aprobó el plan "Save Our Space: Plan 2063" el 23 de septiembre . El objetivo es prolongar la fecha de caducidad del vertedero de Three Mile Canyon por 10 años, pasando de 2053 a 2063.

El condado señaló que expandir el vertedero o encontrar otro sitio para los residuos podría costar millones .

El programa se enfoca en primera instancia en reducir la cantidad de desechos que se llevan allí, explicó la subdirectora del condado, Janna Young.

"De hecho, tenemos que reducir la cantidad de residuos que van al vertedero en un tercio cada año", afirmó Young. "Eso puede sonar ambicioso, pero es factible".

Detalló que el papel, el cartón y los residuos orgánicos constituyen el 60% del volumen del vertedero.

"Al enfocarnos incluso solo en esos materiales, podemos alcanzar esa meta", señaló Young.

El condado ya está ampliando el acceso al reciclaje.

En agosto, abrió puntos de entrega en el Ledges Event Center en Coalville, el estacionamiento disuasorio (park-and-ride) de Kamas, el estacionamiento disuasorio de Ecker Hill en la cuenca de Snyderville y uno en el propio vertedero. Estos centros de recolección aceptan vidrio y reciclables mixtos los siete días de la semana .

La directora de Sostenibilidad del Condado de Summit, Emily Quinton, indicó que el condado también lanzará una aplicación para ayudar a los residentes a determinar qué se puede reciclar, compostar o desechar.

"Por ejemplo, tengo una batería y lo olvidé. ¿Puedo tirarla a la basura? ¿Tengo que reciclarla? Podría buscar 'batería'. La plataforma me dirá cuáles son mis opciones para desecharla correctamente", explicó.

Young señaló que el Plan 2063 está diseñado para ajustarse a medida que evolucione la tecnología de reducción de residuos.

"Este plan no es un plan estático", afirmó Young. "Planeamos continuar reevaluando y examinando las cosas para ver si estamos avanzando hacia esa meta. Por lo tanto, esto es realmente una especie de marco general de lo que debemos mantener en nuestro radar y en la mente a medida que avanzamos hacia el futuro".

Los siguientes pasos incluyen instalaciones adicionales de reciclaje en Park City y Silver Summit, junto con programas para respaldar el compostaje domiciliario y reducir el desperdicio de alimentos.

Artículo traducido por María Camperos.