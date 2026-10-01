Park City podría incorporar servicio de autobuses hacia Quinn’s Junction este invierno

Park City busca ampliar el servicio de autobuses hacia el área de Quinn’s Junction este invierno con el fin de hacer el transporte público más accesible. El Concejo Municipal de Park City analizará tres opciones este jueves.

El administrador municipal, Adam Lenhard, indicó que el personal técnico está considerando la expansión debido al crecimiento registrado en Quinn’s Junction en los últimos años.

"Al observar los patrones de tráfico y el crecimiento del empleo en esa zona con las nuevas unidades que están saliendo al mercado en Studio Crossing, resulta lógico intentar expandir el servicio hacia ese sector", afirmó el 30 de septiembre en el programa "Local News Hour" de KPCW.

De acuerdo con un informe del personal técnico , dos de las opciones incluyen la incorporación de una nueva línea de autobuses, denominada la ruta 10-Rosa (10-Pink).

Una de las propuestas consiste en ofrecer un servicio durante todo el día, con autobuses operando cada 30 minutos desde las 6:30 a.m. hasta las 10 p.m. Lenhard señaló que la ruta fija comenzaría en Fresh Market, sobre la Ruta Estatal 224, y realizaría paradas en el Hospital de Park City y en Studio Crossing, en Round Valley.

"Una vez que se llega a Fresh Market, las conexiones hacia los centros de esquí y el Centro de Transporte del Casco Antiguo (Old Town Transit Center) son frecuentes y confiables", explicó. "Por lo tanto, se trata de una conexión muy sencilla de realizar".

La opción de la ruta Rosa con servicio continuo durante todo el día es la más costosa, con un valor superior a los $1,900 dólares diarios.

Otra opción, cuyo costo se reduce aproximadamente a la mitad ($1,000 dólares al día), contempla que la ruta Rosa preste servicio a mitad del día, de 8:45 a.m. a 4 p.m.

Esta alternativa cubriría el vacío que dejan las rutas conmutadoras 102 y 106 de High Valley Transit, las cuales prestan servicio al Hospital de Park City durante la mañana y la tarde. Sin embargo, esto dejaría a Studio Crossing sin acceso a autobuses durante dichos horarios.

La última opción no genera costos de implementación. Consiste en combinar las rutas de autobús Rosa y Plata (Silver) en una sola. Esta alternativa brindaría servicio a mitad del día desde el Centro de Transporte del Casco Antiguo hasta Richardson Flat aproximadamente cada 40 minutos.

Durante las horas pico, la ruta Plata continuaría haciendo paradas en las bases de los centros de esquí.

Lenhard agregó que las tres opciones podrían incorporar a futuro una parada en el Centro Nacional de Capacidad (National Ability Center).

"El objetivo principal aquí es que los autobuses lleguen a Studio Crossing y luego pasen al Hospital de Park City", comentó. "A largo plazo, nos encantaría brindar servicio de transporte tanto al Centro Nacional de Capacidad como a la pista de hielo".

No obstante, el camino hacia ambos edificios cerca de Round Valley no es de dominio público, por lo que actualmente no se puede utilizar para el transporte público.

El concejo debatirá las alternativas de ruta este jueves a las 4:30 p.m. en el Ayuntamiento.

La Municipalidad de Park City brinda apoyo financiero a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

