Un olímpico y una paralímpica de Park City ingresarán al Salón de la Fama del Esquí y el Snowboard de EE. UU.

Forman parte de la generación de nueve miembros correspondiente a la Clase de 2026 , la cual recibirá su homenaje en Ogden en abril de 2027.

Nativo de Park City, Ligety es uno de los corredores de esquí alpino más laureados de la historia, ostentando dos medallas de oro olímpicas, siete medallas en Campeonatos Mundiales, 25 victorias en la Copa del Mundo y 52 podios. Asimismo, figura entre los únicos cuatro hombres en la historia que han ganado un Campeonato Mundial en tres disciplinas distintas. Ligety se retiró de las competencias de la Copa del Mundo en 2021 y reside en Park City con su familia.

Victor, originaria de Iowa, es una atleta con cinco participaciones paralímpicas en esquí alpino adaptado. A lo largo de su trayectoria conquistó cinco medallas paralímpicas: dos de oro, dos de plata y una de bronce. Asimismo, obtuvo cuatro títulos de Campeonato Mundial y múltiples coronas de la Copa del Mundo durante sus 20 años de carrera. Victor es la primera atleta en la historia en ganar medallas de oro consecutivas en Súper Combinada y destaca como una de los tres únicos estadounidenses —y la única mujer— en ganar el oro paralímpico en Súper Combinada Alpina.

Por su parte, el fotógrafo de Salt Lake City, Scott Markewitz, también ingresará al Salón de la Fama durante el evento conmemorativo que se celebrará la próxima primavera. Durante décadas, ha documentado la práctica del esquí, snowboard y deportes al aire libre en todo el mundo, publicando sus fotografías en los principales medios especializados del sector.

Ligety, Victor y Markewitz se sumarán a otros 18 miembros de Utah que ya integran este recinto, entre los que figuran Lindsey Van (2025), Hannah Kearney (2024) y Alan Engen (2004).

La ceremonia oficial de ingreso de la Clase de 2026 al Salón de la Fama del Esquí y el Snowboard de EE. UU. se llevará a cabo el 10 de abril en el Ogden Eccles Conference Center.

Artículo traducido por María Camperos.

