El rancho 910 Ranch del condado de Summit no se encuentra en la ruta del oleoducto, según afirma empresa petrolera.

HF Sinclair, con sede en Dallas, confirmó el jueves que el 910 Ranch no forma parte de ninguna de las rutas propuestas para el proyecto Westline Connect.

Se trata del esfuerzo de la compañía de petróleo y gas para ampliar la capacidad del oleoducto existente Pioneer Pipeline, el cual transporta petróleo refinado entre Wyoming y Salt Lake City.

Representantes de Sinclair señalaron que también buscan reubicar la tubería para evitar terrenos empinados.

El personal de planificación del condado de Summit indicó en septiembre que el 910 Ranch era una ruta posible a través de las montañas Wasatch, pero la empresa petrolera ha descartado esa opción.

"No existen planes para incluir el 910 Ranch en ninguna de las rutas propuestas", declaró la directora de comunicaciones de HF Sinclair, Leslie Ellis, a KPCW a través de un correo electrónico.

La empresa sostiene que se encuentra en comunicación con los gobiernos locales para evitar áreas sensibles y servidumbres de conservación.

De acuerdo con el personal del condado, una de las rutas alternativas al 910 es Parleys Canyon.

HF Sinclair ha manifestado que el proyecto se encuentra "en etapa de evaluación" y no ha publicado un mapa con las rutas potenciales. No obstante, representantes de la compañía afirmaron que buscan utilizar las servidumbres de paso existentes siempre que sea posible.

El oleoducto Pioneer Pipeline de Sinclair posee un diámetro de 12 pulgadas desde el centro de Wyoming hasta el límite entre los condados de Summit y Morgan en la Carretera Interestatal 84. A partir de ese punto, se reduce a 8 pulgadas.

La compañía busca que la totalidad del ducto, del cual es copropietaria junto con Phillips 66, alcance las 12 pulgadas de diámetro. Esto permitiría ampliar la capacidad de transporte de 60,000 barriles de petróleo diarios a aproximadamente 95,000.

Artículo traducido por María Camperos.

