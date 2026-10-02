Se desacelera la temporada de incendios forestales en el Wasatch Back e intensifican la quema de pilas de residuos vegetativos

Las temperaturas más frescas y la humedad —incluso la nieve— hacen que las quemas prescritas sean más seguras.

"Ya se puede ver a los administradores de tierras aprovechando estas condiciones", señaló a KPCW David Telian, copropietario de Alpine Forestry. "Por ejemplo, el Servicio Forestal ya comenzó con las quemas al este de aquí, en la zona de la carretera Mirror Lake Highway, y continuarán haciéndolo durante un tiempo".

Telian y otros profesionales del sector afirman que la quema de pilas de ramas y vegetación excesiva en el bosque contribuye a combatir los incendios antes de que se inicien, ya que reduce el combustible disponible.

La empresa de Telian prevé comenzar este mes con la quema de pilas de residuos vegetativos (slash piles) en Iron Mountain, sobre el vecindario de Aspen Springs, así como en Thaynes Canyon.

"También tenemos una serie de proyectos más pequeños repartidos por la comunidad y en vecindarios como Pinebrook y Summit Park", agregó.

El miércoles, el Concejo del Condado de Summit aprobó un contrato de $931,000 para labores de mitigación de incendios en terrenos del Servicio Forestal al este de Oakley. La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 financia íntegramente este proyecto proyectado a diez años.

Los fondos se destinarán a pagar a Summit Forests, Inc., para colaborar en el aclareo del bosque alrededor del tramo superior del río Weber y el embalse Smith and Morehouse .

"Nos enfocaremos en remover los árboles muertos de pie y enfermos, dejando agrupaciones saludables entre los rodales", explicó al concejo Billy Kurek, gerente de Recursos y Restauración del condado de Summit. "De este modo, si un incendio llegara a avanzar por este espacio, no contaría con esa cantidad extrema de energía como para generar un efecto catastrófico en el paisaje".

Existe una mayor urgencia por implementar labores de mitigación contra incendios forestales debido al cambio climático. Las temperaturas promedio más cálidas provocan sequías regionales y, según indicó Telian, otorgan a los insectos invasores más tiempo para carcomer los abetos.

"La solución radica en inviernos más fríos y húmedos, pero eso escapa completamente de nuestro control, ¿verdad?", comentó.

Las autoridades de bomberos solicitan a los residentes abstenerse de reportar el humo proveniente de las quemas prescritas. El Servicio Forestal suele anunciar las operaciones de quema a través de sus redes sociales, mientras que Alpine Forestry trabaja en coordinación y notifica con antelación a las asociaciones de propietarios locales.

La ventana de tiempo para llevar a cabo estas quemas en el condado de Summit podría cerrarse en noviembre o diciembre, según la cantidad de nieve que caiga.

El condado de Summit y Alpine Forestry brindan apoyo financiero a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

