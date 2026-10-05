Fallece un exalumno de Park City High en un accidente de salto BASE en el condado de Cache.

Un exalumno de Park City High School y bombero de Salt Lake City fue identificado como el paracaidista de salto BASE que falleció el domingo en el condado de Cache.

Gabe Reilly creció en Park City y entrenó en el equipo de esquí de Park City (Park City Ski Team). También compitió en los equipos de lucha libre y ciclismo de montaña de la escuela secundaria.

El Departamento de Bomberos de Salt Lake City informó que Reilly prestó servicio en la institución durante cuatro años, siguiendo los pasos de su padre, quien se jubiló en 2024.

El joven de 27 años falleció el 27 de septiembre mientras realizaba un salto BASE en el condado de Cache, luego de que su traje de alas (wingsuit) no obtuviera suficiente sustentación.

Fox 13 News reportó que Reilly se encontraba acompañado por unas diez personas al momento de saltar desde una altura aproximada de 700 pies (213 metros).

De acuerdo con su obituario , Reilly descubrió la comunidad de paracaidismo en 2019 y poco después comenzó a practicar parapente, vuelo rápido (speed flying), vuelo con traje de alas y otras modalidades de salto BASE.

BASE es un acrónimo en inglés que hace referencia a los cuatro tipos de superficies fijas desde las que se salta: edificios (buildings), antenas (antennas), puentes o viaductos (spans) y la tierra o acantilados (earth).

Artículo traducido por María Camperos.

