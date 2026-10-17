Park City realizará una jornada de puertas abiertas sobre el uso de suelo local y las normas de conservación

El equipo de planificación de Park City está trabajando en la actualización del código municipal para alinearlo con el plan general de la ciudad, adoptado en 2025 .

La directora de planificación, Rebecca Ward, señaló que los residentes locales pueden brindar sus comentarios durante una jornada de puertas abiertas este martes en la biblioteca de Park City de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

"Habrá una oportunidad para informarse sobre las actualizaciones de paisajismo con uso eficiente de agua y protección contra incendios, la actualización de materiales resistentes al fuego, la preservación histórica, las enmiendas al código en curso sobre piscinas y jacuzzis, así como estacionamiento y espacios abiertos", afirmó.

Los planificadores municipales proponen incorporar mejores prácticas contra incendios, incluyendo la actualización de las regulaciones para permitir el uso de materiales resistentes al fuego en los exteriores de las viviendas. El personal también recomienda nuevas normas para limitar el paisajismo a menos de cinco pies (1,5 metros) de las estructuras únicamente a plantas resistentes a la inflamación.

Los cambios en la ordenanza de sostenibilidad también están abiertos a debate. Una propuesta añade requisitos de reciclaje y desviación de residuos de los vertederos al proceso de revisión de nuevas construcciones.

Los asistentes también podrán obtener más información sobre posibles cambios en materia de estacionamiento y vivienda de temporada.

Investigadores de la Universidad de Utah también recopilarán información sobre mitigación de incendios forestales, resiliencia y seguros para un estudio en curso.

Park City Municipal es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.