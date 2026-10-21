Vail afirma que un multimillonario de Park City está influyendo en la propuesta de la junta de Oasis

Vail Resorts acusó a su accionista, Oasis Management, de trabajar con el multimillonario de Park City y director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, en una declaración presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 19 de octubre .

Oasis es un fondo de cobertura con sede en Hong Kong que actualmente posee el 9.6% de las acciones ordinarias de Vai l. En septiembre, el inversor activista inició una lucha de delegación de voto (proxy fight) contra Vail, que ocurre cuando un accionista intenta reemplazar a los miembros existentes de la junta directiva e influir en la estrategia de la empresa.

Oasis presentó una declaración preliminar de delegación de voto el 19 de octubre, reiterando su convicción de que una junta reestructurada haría a Vail más rentable.

El fondo r ecomendó a cuatro personas para integrar la junta directiva de Vail , entre ellas al inversor de capital de riesgo de Utah, Bryce Roberts, y a la dos veces campeona olímpica y residente de Park City, Picabo Street.

Ahora, Vail señala que Prince presentó a Street y Roberts ante Oasis una semana antes de sus nominaciones, "lo que plantea dudas sobre posibles conflictos de interés". La empresa operadora de centros de esquí indicó que Prince pudo haber recomendado a ambos residentes de Utah debido a que podrían ayudarle a comprar Park City Mountain.

Tal y como informó KPCW por primera vez , Prince declaró en 2025 que deseaba comprar el centro de esquí propiedad de Vail, e i nsistió en ese deseo el pasado mes de agosto .

En un correo electrónico enviado el martes, Prince dijo a KPCW que envió alrededor de 12 nombres a Oasis, incluidos los de Street y Roberts. Afirmó que "cualquiera de ellos habría aportado una mejora a la junta actual de Vail", pero que él "no tuvo ninguna influencia sobre a quién decidió elegir Oasis".

"Pensé que Bryce sería excelente debido a su profundo conocimiento de la tecnología y la innovación. Y Picabo por su reconocimiento del amor y la magia del esquí, aspectos que Vail ha olvidado o perdido", expresó Prince. "No he discutido mis planes de adquirir Park City Mountain ni con Bryce ni con Picabo más allá de un nivel sumamente superficial".

Según Vail, las entrevistas de la junta directiva con Street y Roberts solo aumentaron la preocupación. La empresa declaró que "ninguno de los candidatos demostró un conocimiento básico sobre los servicios, productos e iniciativas estratégicas de la compañía... lo que llevó a la junta a cuestionar el nivel de rigor y compromiso".

Vail añadió que el presidente y director de operaciones de un competidor también presentó a Roberts ante Oasis, lo que genera más dudas sobre conflictos de interés.

La empresa planteó reservas similares con respecto a los otros nominados de Oasis: el ex director ejecutivo de Disney, Robert Chapek, residente de Florida, y el financiero M. Ashton Hudson, también de Florida.

Aunque Vail reconoció que Chapek es el único nominado de Oasis con experiencia relevante en la industria, la junta mostró preocupación por las circunstancias de su despido de Disney en 2022 . La junta también señaló que Hudson no logró articular cómo su experiencia empresarial aportaría a Vail.

En una carta dirigida a los accionistas, el director ejecutivo de Vail, Robert Katz, afirmó que la junta no respalda a ninguno de los nominados por Oasis ni a Gregory S. Meyer, quien se postuló a sí mismo.

Katz indicó que, a pesar del difícil invierno de 2025-2026, los ingresos cayeron solo un 3.5% en el año. Destacó que los nuevos pases y las estrategias de precios en sus 42 centros de esquí han mostrado resultados positivos: la empresa alcanzó niveles récord de satisfacción entre los visitantes el año pasado y está superando a sus competidores .

Un miembro de la junta directiva de 10 integrantes de Vail no se presentará a la reelección. Vail recomienda limitar la junta a nueve miembros y pide a los accionistas que reeligan a todos los miembros actuales antes de la reunión anual de la empresa.

Aún no se ha anunciado la fecha de la reunión, pero habitualmente se lleva a cabo a principios de diciembre.

Artículo traducido por María Camperos.

