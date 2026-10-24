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Dónde desechar medicamentos recetados vencidos o no utilizados en la región de Wasatch Back

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 24, 2026 at 3:38 PM MDT
Pill Bottle of Prescription Capsule Medicine
Eric Hood
/
Adobe Stock
Frasco de medicamentos con cápsulas recetadas

Los residentes de Wasatch Back disponen de diversas ubicaciones para entregar medicamentos vencidos o no utilizados durante el Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados este 24 de octubre.

Los residentes pueden entregar sus medicamentos no utilizados o vencidos para su eliminación en los buzones ubicados en toda la región de Wasatch Back este sábado.

El 24 de octubre se celebra el Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados (National Prescription Drug Take Back Day), cuyo objetivo es ofrecer una manera segura y conveniente de deshacerse de los fármacos con receta.

La iniciativa también brinda a las autoridades la oportunidad de educar a los residentes sobre el riesgo potencial de abuso de estos medicamentos.

En el condado de Summit, los residentes pueden dejar sus medicamentos en el Departamento de Policía de Park City, situado en Park Avenue, entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m.

Por su parte, en el condado de Wasatch los buzones de entrega se encuentran en Lee's Marketplace, en la calle principal de Heber (Main Street), así como en la Oficina del Alguacil del Condado de Wasatch y en el Departamento de Policía de Heber City.

Para aquellas personas que no puedan asistir a la entrega de este sábado, también existen ubicaciones de depósito disponibles durante todo el año en la región de Wasatch Back.

Artículo traducido por María Camperos.
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