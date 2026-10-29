Un desarrollador aborda el tema del municipio de Browns Canyon ante el Concejo del Condado de Summit

Ivory Homes ha presentado una petición al condado de Summit para crear una nueva zona específica para el terreno que espera desarrollar en la zona rural de Browns Canyon.

Representantes de la empresa explicaron la idea de zonificación al Concejo del Condado de Summit el miércoles, pero había un tema inevitable sobre la mesa.

Ivory también ha solicitado crear un municipio en Browns Canyon , lo que, de tener éxito, le permitiría a la empresa rezonificar sus terrenos por cuenta propia.

El presidente de Ivory Development, Chris Gamvroulas, abordó directamente el miércoles el tema de la propuesta de municipalidad, denominada "municipio preliminar".

Mencionó que la experiencia de la empresa con e l fallido intento de construir Cedar Crest Village en Hoytsville el año pasado influye en la ecuación.

"Nadie en su sano juicio quiere crear un municipio preliminar. Nosotros no queremos crear un municipio preliminar", afirmó. "Pasamos años... con la Comisión de Planificación del Este del Condado de Summit intentando hacer avanzar Cedar Crest. Años, no días, decenas de reuniones. Si ustedes estuvieran en nuestro lugar, ¿qué harían?".

El condado de Summit ha presionado a los legisladores estatales para que deroguen la ley que permite los municipios preliminares.

Esto se debe en parte a que el control local del uso de la tierra se ha convertido en una demanda central en la política del condado de Summit. Gamvroulas ofreció una perspectiva diferente.

"Cuando hablamos de control local, el verdadero control local está en manos del propietario. El siguiente nivel de control local es un municipio, y esa es nuestra intención, incluso si pasamos por el proceso del condado, lo cual es nuestra preferencia", señaló.

Ivory ha reiterado que el proyecto, denominado Lost Creek, debería terminar incorporándose como municipio. Gamvroulas sostiene que debería proveer sus propios servicios municipales y no mermar los recursos del gobierno del condado.

La solicitud presentada ante el condado podría permitir hasta 3,000 viviendas en 600 acres, seis veces más unidades que las contempladas en la propuesta de incorporación de Ivory.

Los líderes del condado de Summit se mantienen escépticos, en parte debido al impacto en el tráfico y la circulación en Browns Canyon Road.

La concejal Megan McKenna señaló que la comisión de planificación dio una recomendación desfavorable a la propuesta de zonificación.

"Me tomo muy en serio la recomendación de la comisión de planificación, y en este caso fue unánime", dijo McKenna a los desarrolladores. "Y comparto varias de sus preocupaciones, algunas de las cuales mencionó [la concejal Tonja Hanson]. Sin embargo, la infraestructura de agua y alcantarillado es sumamente preocupante para esta zona y para la escala de esta propuesta".

El concejal Chris Robinson se ha abstenido de participar en la decisión del concejo y en las discusiones futuras.

Esto se debe a la relación de su familia con la familia Garff, uno de los propietarios de tierras que contrató a Ivory para desarrollar su propiedad.

El padre de Robinson y Ken Garff fueron socios comerciales en el pasado, explicó, y su familia está criando ganado en el rancho Garff-Rogers este año.

No está claro cuándo regresará Ivory Homes ante el concejo para continuar las discusiones sobre Lost Creek.

Se espera que un juez en Moab se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley de municipios preliminares dentro de dos meses, tras los alegatos orales presentados este jueves en el Tribunal del 7.º Distrito.

El condado de Summit es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

