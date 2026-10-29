Johnson recauda casi $150,000 en la contienda por el escaño legislativo vacante de la Cámara que abarca el condado de Wasatch y Park City

En su último informe financiero de campaña antes de las elecciones generales del 3 de noviembre, la exalcaldesa de Midway, Celeste Johnson , reportó $149,000 en recaudación de fondos.

Ha gastado un poco más de dos tercios de esa cantidad.

La demócrata compite para transformar un escaño conservador de la Cámara de Representantes de Utah a azul. El Distrito 59 abarca el condado de Wasatch, de mayoría republicana, y la ciudad de Park City, donde los demócratas obtienen mejores resultados.

El candidato republicano es el concejal del condado de Wasatch, Luke Searle, quien ha recaudado $82,000 este año y ha gastado $67,000.

Eso convierte al Distrito 59 en la contienda a nivel estatal más costosa del Wasatch Back este año.

Jami Leavitt El concejal del condado de Wasatch, Luke Searle, se postula para el Distrito 59 de la Cámara de Representantes de Utah.

Las sumas globales de Johnson provienen de grupos opuestos a la supermayoría republicana de la Legislatura, a través de comités de acción política (PACs).

Eso incluye a Better Boundaries, el grupo que se enfrentó a los legisladores estatales republicanos por los mapas de los distritos congresionales federales de Utah.

La organización financió una campaña para mantener vigente la Ley Prop 4 —de redistribución independiente de distritos y lucha contra el gerrymandering— y evitar que fuera sometida a votación este noviembre. Los PACs de Better Boundaries le otorgaron a Johnson cerca de $30,000 este año.

Elevate Utah, un grupo político progresista conocido por organizarse en contra del centro de datos de Kevin O’Leary en el condado de Box Elder, le entregó $20,000.

Searle recaudó $24,000 de PACs que trabajan para reelegir a legisladores republicanos en la Legislatura de Utah.

Las cifras corresponden a los totales basados en las cuatro declaraciones financieras presentadas por los candidatos desde enero. Reportarán sus gastos y aportaciones al menos una vez más tras las elecciones del 3 de noviembre.

En el Distrito 4, que abarca el resto del condado de Summit, además de los condados de Morgan y Rich, un aspirante demócrata también ha recaudado más que la representante republicana titular.

Zane Woolstenhulme ha recaudado $45,000 frente a los $30,000 de la representante Tiara Auxier . Sin embargo, se encuentran casi empatados en gasto debido a que Auxier comenzó con fondos previos en su cuenta.

En el Distrito 20 del Senado de Utah, el senador republicano titular Ron Winterton ha gastado $37,000 en comparación con los $2,500 de la candidata del partido Forward, Annette McRae .

La candidata a la secretaría del condado de Summit (Summit County clerk), Suni Woolstenhulme , ha recaudado $30,000 en su campaña para cambiar el control de esa oficina de demócrata a republicano. Esto incluye contribuciones de $10,000 por parte del Partido Republicano del condado de Summit y de SunCon, Inc., una empresa de la familia Woolstenhulme radicada en Wanship.

La titular Malena Stevens ha recaudado cerca de $20,000 de un grupo de colegas demócratas del área de Park City.

Artículo traducido por María Camperos.

