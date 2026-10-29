Summit Community Gardens & EATS proporciona alimentos frescos durante todo el año para las personas necesitadas

Summit Community Gardens and EATS continuará con su proyecto Food Farmacy durante el invierno. Fundado en 2023, el programa busca entregar productos frescos a quienes no siempre pueden costearlos o enfrentan enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Durante el verano, la organización sin fines de lucro de Snyderville Basin entrega alimentos cultivados en el huerto a los participantes del programa y realiza mercados itinerantes en la People’s Health Clinic de Park City.

Ahora, el grupo se prepara para extender el proyecto durante la temporada invernal, según explicó la directora ejecutiva de Summit Community Gardens and EATS, Helen Nadel.

"A lo que estamos haciendo la transición es a realizar compras de alimentos para que esas personas reciban comida durante todo el año", dijo Nadel en el programa "Local News Hour" de KPCW . "No se detiene solo porque terminamos de cultivar".

Nadel señaló que este esfuerzo permitirá a las poblaciones vulnerables seguir teniendo acceso a frutas y verduras frescas.

Mientras tanto, la organización sin fines de lucro se prepara para la próxima temporada de cultivo, indicó la directora del huerto, Jess Collette.

"Todavía estamos en una especie de proceso de preparación para el invierno", afirmó Collette. "Estamos retirando cultivos antiguos y colocando mantillo (mulching) en todas las parcelas de donde hemos sacado plantas para mantener el suelo protegido".

Nadel agregó que la organización actualmente puede almacenar ajos, cebollas, papas y zanahorias durante el invierno, y mencionó que buscan expandir la capacidad de almacenamiento de alimentos en el futuro.

Artículo traducido por María Camperos.

