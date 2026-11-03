Guía del elector para las elecciones intermedias de 2026 en Wasatch Back

El día de las elecciones es el 3 de noviembre y los votantes de Wasatch Back elegirán candidatos para cargos federales y estatales, juntas escolares locales y del estado, así como concejo del condado, secretario, alguacil, auditor y fiscal. En las balotas, los residentes también deberán emitir su voto sobre las Enmiendas A y B y sobre la permanencia en sus cargos de ciertos jueces .

KPCW se asoció con The Park Record para elaborar la guía para las elecciones generales de 2026. Es el recurso integral para los votantes sobre los comicios en los condados de Summit y Wasatch.

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Los votantes que tengan boletas para enviar por correo deben entregarlas en un buzón oficial del condado antes de las 8 p.m. del 3 de noviembre. Ya es demasiado tarde para enviarlas por correo postal.

Cualquier boleta recibida después del límite de las 8 p.m. no será contabilizada.

La votación presencial inicia a las 7 a.m. Los votantes del condado de Summit pueden acudir a los centros de votación en Coalville, Quinn’s Junction, la biblioteca de Kamas y Kimball Junction.

En el condado de Wasatch, los residentes pueden votar en el edificio de administración del condado de Wasatch, ubicado en la calle Main de Heber.

Los residentes pueden registrarse para votar en todos los centros de votación el mismo día de la elección.

Las urnas cierran a las 8 p.m. A los votantes que se encuentren en la fila antes de las 8 p.m. se les permitirá emitir su voto.

KPCW ofrecerá cobertura electoral en vivo por radio y en línea a medida que ingresen los resultados la noche del martes.

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Artículo traducido por María Camperos.