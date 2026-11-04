Autoridades del alcantarillado investigan altos niveles de amoníaco en planta del Snyderville Basin

La instalación del Distrito de Reclamación de Agua de Snyderville Basin en Silver Creek registró niveles elevados de amoníaco en el agua que descarga a partir de la segunda semana de octubre, según informó el martes el gerente general Mike Luers.

El amoníaco es un tipo de nitrógeno que se encuentra comúnmente en residuos orgánicos, orina, fertilizantes y productos de limpieza. Luers señaló que un contaminante desconocido está dificultando la capacidad de la planta de Silver Creek para eliminar el nitrógeno amoniacal del agua. La fuente de la contaminación aún no se conoce.

La instalación de Silver Creek capta aguas residuales de cocinas y baños del área de Park City. Limpia el agua y la vierte a la cuenca de Weber Basin, donde se convierte en fuente de agua potable o de riego para las comunidades ubicadas aguas abajo de Snyderville Basin.

Luers indicó que los primeros ajustes en el tratamiento del agua no redujeron los niveles de amoníaco.

"Hicimos más ajustes y no vimos básicamente ningún cambio en lo que estaba sucediendo dentro de la planta de tratamiento", declaró a KPCW. "Nuestros niveles de amoníaco descargado continuaron aumentando progresivamente hasta el punto en que finalmente dijimos: 'Realmente algo no está bien aquí'".

Los niveles elevados de nitrógeno pueden provocar la proliferación de algas y el crecimiento excesivo de plantas, lo que puede perjudicar a la fauna acuática. Sin embargo, los funcionarios de aguas residuales afirman que actualmente no existe un riesgo para la salud pública.

"Debido a una serie de factores, incluidos el clima más frío y la cantidad de nitrógeno que se está liberando, el distrito no prevé que el aumento de nitrógeno o del contaminante suponga ningún riesgo para el público", señala un comunicado de prensa emitido el martes.

El distrito prevé superar la cantidad de nitrógeno amoniacal que tiene permitido descargar y afirma estar trabajando con la División de Calidad del Agua de Utah "para resolver cualquier problema".

Luers explicó que cualquier elemento que haya contaminado el sistema de aguas residuales redujo la eficacia de las bacterias en la planta de Silver Creek aproximadamente en un 50%. La instalación depende de estas bacterias para neutralizar el nitrógeno, incluido el amoníaco, por lo que el distrito está transportando en camiones miles de galones adicionales de estos microbios.

Mientras tanto, los funcionarios de reclamación de agua están tomando muestras de agua en el área de Park City para determinar el origen de la contaminación.

"Esta podría ser una situación en la que alguien utilizó algún tipo de, digamos, desinfectante o sanitizante que es más o menos un producto químico de grado comercial", dijo Luers. "Y quisieron deshacerse de él y lo arrojaron por el desagüe sin pensarlo bien, y básicamente detuvieron una parte de nuestra planta de tratamiento".

Calcula que la instalación de Silver Creek tardará semanas en recuperarse. La otra planta del distrito en Jeremy Ranch no se ha visto afectada.

Los funcionarios de aguas residuales solicitan que cualquier persona que tenga información sobre derrames químicos o productos industriales desechados en el alcantarillado se ponga en contacto con Luers.

"No estamos aquí para perseguir ni penalizar a nadie", afirmó. "Simplemente nos gustaría saber qué sucedió y cómo podemos evitarlo en el futuro".

Artículo traducido por María Camperos.

