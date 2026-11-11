Una organización sin fines de lucro de Park City amplía sus servicios de atención médica con un 60% más de espacio

People’s Health Clinic obtendrá 3,000 pies cuadrados adicionales para brindar atención gratuita a quienes la necesitan.

Los líderes de esta organización sin fines de lucro habían mantenido disputas con las autoridades del condado de Summit este verano por el espacio adicional en la sede de Round Valley del departamento de salud del condado.

Se está liberando espacio en el edificio debido a que los administradores del departamento de salud se están trasladando al nuevo centro PEAK en Kimball Junction.

"Todos nuestros servicios clínicos, servicios de salud ambiental, gestión de emergencias y preparación permanecerán en el edificio [de Round Valley], y estamos trasladando a todos a un espacio consolidado", declaró a KPCW el director de salud, Phil Bondurant. "De este modo, People’s Health Clinic ocupará parte del espacio que quede desocupado para satisfacer sus necesidades y demandas".

People’s Health Clinic tuvo que luchar por ese espacio mientras el condado de Summit evaluaba las solicitudes de múltiples proveedores de servicios.

El condado había considerado asignarlo a la atención de salud mental debido a que dos proveedores serán desplazados cuando el edificio Sheldon Richins sea demolido para su remodelación en Kimball Junction.

Ahora, Bondurant señala que los servicios de salud mental tendrán su sede en el antiguo edificio de Mountain Regional Water, cerca de Silver Summit.

Esto ha permitido que People’s Health se amplíe, y la directora ejecutiva, Mairi Leining, afirmó que "el momento no podría ser mejor".

La organización sin fines de lucro ocupa actualmente 5,000 pies cuadrados; el contrato de arrendamiento del condado con Intermountain Health permite a la organización ocupar hasta 12,500 pies cuadrados.

"Estamos literalmente encimados unos sobre otros, y hay miles de personas en nuestra comunidad que nos necesitan", señaló Leining. "Obtendremos un poco más de 3,000 pies cuadrados adicionales, lo que nos permitirá poner a trabajar a nuestros proveedores voluntarios que desean más horas, e incluso tenemos una lista de espera de médicos voluntarios listos para comenzar".

La otra organización sin fines de lucro que el condado consideró ubicar en ese espacio fue Jacky’s Recovery Support Services, una organización de salud mental más pequeña de apoyo entre pares dirigida por y para latinos, la cual contaba con un contrato de arrendamiento en el edificio Richins hasta 2030.

El director ejecutivo, Javier Alegre, declaró a KPCW en septiembre que su organización se expandió al condado de Summit hace cuatro años para cubrir una carencia de servicios en español.

Alegre considera a People’s Health Clinic un "excelente socio".

"No importa lo que pase después de esto, no importa adónde vayamos, no importa dónde termine cada quien, nuestra colaboración no cambiará", dijo en el programa "Local News Hour" de KPCW el 28 de septiembre. "Lo que nos importa son las personas a las que servimos".

Jacky’s se trasladará a las oficinas del distrito de agua en Snyderville Basin junto con el Equipo Móvil de Intervención en Crisis de Wasatch Back (MCOT).

MCOT responde a crisis de salud mental junto con la policía o en su lugar. Desde junio, está disponible las 24 horas del día , los 7 días de la semana.

La reubicación no será inmediata, ya que las distintas partes involucradas aún deben firmar los nuevos contratos de arrendamiento. Leining espera que People’s Health pueda comenzar a remodelar su nuevo espacio el próximo mes de mayo.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.