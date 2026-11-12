Park City sopesa la ampliación de su pista de hielo y busca financiamiento del condado

La gerente general de la pista de hielo de Park City (Park City Ice Arena), Amanda Angevine, informó al Concejo Municipal de Park City el 5 de noviembre que el edificio necesita mejoras de manera urgente.

"La pista de hielo ha estado sufriendo filtraciones de agua en el lado este del edificio durante muchos años, a pesar de varios intentos diferentes por corregirlas", señaló.

La instalación también presenta problemas de capacidad.

Angevine indicó que la demanda de deportes sobre hielo ha crecido con el paso de los años, especialmente con la llegada de la Liga Nacional de Hockey (NHL) a Utah y los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034 en el horizonte. Agregó que los patinadores entran al hielo a las 5:30 a. m. y que la pista está reservada hasta después de la medianoche varias noches a la semana.

Las reparaciones básicas para la pista costarían alrededor de $3.3 millones . Esto incluye excavar la ladera, agregar mejoras de drenaje e impermeabilización y construir un pequeño espacio de entrenamiento fuera del hielo.

La ciudad también analizó opciones de ampliación más grandes.

Añadir una sala comunitaria y mejorar los vestuarios, la zona de descenso de pasajeros en el estacionamiento y los sistemas de agua costaría $3 millones adicionales. Construir una pista de hielo cubierta de tamaño reglamentario de la NHL con espacios de entrenamiento, vestuarios y otras áreas de apoyo sumaría $31 millones al costo total.

Scott Later, de MHTN Architects, comentó que una ampliación mayor también podría incluir estacionamiento adicional.

"Añadir 30 nuevos espacios, una posible área de descenso de pasajeros e incluso mejorar la presencia de la entrada principal", dijo. "Eso podría concebirse tanto como un acceso a la pista de hielo como un punto de parada para los campos de fútbol".

El concejo se mostró abierto a la ampliación de mayor envergadura, pero no quiere asumir por sí solo el costo de $38 millones.

Angevine señaló que alrededor del 15% de los usuarios de la pista de hielo viven dentro de los límites de la ciudad y el 41% proviene de Snyderville Basin. La concejala Tana Toly afirmó que el distrito recreativo de la cuenca (Basin Recreation) y el Concejo del Condado de Summit deberían apoyar una ampliación.

"No puede recaer siempre de manera constante sobre Park City, especialmente teniendo en cuenta que el condado tiene casi el triple de usuarios que los residentes de Park City", expresó. "Si podemos encontrar otras vías y todos podemos sentarnos a la mesa, entonces sí, estoy totalmente a favor".

Basin Recreation ayudó a construir la instalación en 2006 y contribuye a los gastos operativos continuos. El director Robert Parrish afirmó que estaría más que encantado de proporcionar fondos para la ampliación; sin embargo, los votantes rechazaron el bono de $71 millones del distrito destinado a financiar otras instalaciones recreativas.

"Incluso considerando el crecimiento que se avecina en el distrito, mis instalaciones también se han quedado pequeñas", dijo Parrish.

Aun así, señaló que podrían surgir otras vías de financiamiento a medida que se acerquen los Juegos Olímpicos de Invierno en 2034.

El concejal Diego Zegarra sugirió que la ciudad amplíe sus fuentes de financiamiento, especialmente ante las solicitudes de los residentes de contar con instalaciones para pickleball y curling, así como un nuevo centro para personas mayores.

"Tengo mucha curiosidad por el papel de la filantropía y de grupos específicos de usuarios, o incluso de socios externos, a la hora de considerar estos proyectos a gran escala", señaló.

El personal de la ciudad colaborará con el condado para explorar opciones de financiamiento. Aún no está claro cuándo volverá a presentarse ante el concejo el tema de las mejoras de la pista de hielo.

La Municipalidad de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

