El condado de Summit afirma que errores humanos y fallos de software contribuyeron a la emisión errónea de una alerta de evacuación

El martes, el condado de Summit publicó un informe interno sobre la orden de evacuación errónea.

El documento detalla qué salió mal cuando la alerta, destinada a poco más de 100 personas en North Summit, fue enviada a miles de residentes en todo Utah y Wyoming el 9 de agosto.

El incendio de Rocky Canyon había comenzado dos días antes cerca del Parque Estatal East Canyon y se propagó hacia Henefer.

La Oficina del Alguacil del Condado de Summit, que alberga el departamento de gestión de emergencias del condado, estuvo a cargo de enviar las notificaciones.

Según el portavoz del alguacil, Skyler Talbot, un error del usuario contribuyó a la emisión errónea del 9 de agosto.

"Sin embargo, vale la pena mencionar que, al revisar esto, definitivamente había partes de esa plataforma y de esa interfaz de usuario que eran muy poco intuitivas, digamos, y que contribuyeron a esa confusión del usuario", declaró a KPCW.

El condado señala que el programa de notificaciones de emergencia, Everbridge, mostraba internamente partes del mensaje de evacuación en un orden diferente en comparación con lo que los residentes recibieron en sus teléfonos celulares .

El informe redactado por el personal de emergencias del condado de Summit indica que eso fue lo que provocó que las notificaciones emergentes dijeran "EVACÚE AHORA" con poco o ningún contexto.

Talbot explicó que el empleado que envió el aviso también dibujó un círculo en el mapa para delimitar adónde debía llegar la notificación.

El programa indicó que 107 suscriptores de Everbridge en el área recibirían la orden de evacuación. Pero internamente, sin que ese número cambiara, el límite virtual se borró de alguna manera antes de que el empleado presionara "enviar".

Talbot afirmó que la oficina del alguacil está mejorando su capacitación para garantizar que el error no vuelva a ocurrir.

"Es algo en lo que vamos a trabajar mediante la actualización de los procedimientos operativos estándar", señaló. "Pero también es nuestra responsabilidad asegurarnos de que el software que utilizamos sea el mejor disponible. No queremos encontrarnos en una situación en la que estemos usando un software que no satisfaga las necesidades de nuestra comunidad, así que eso es algo que también estamos evaluando".

Sin embargo, esos problemas por sí solos no explican por qué residentes en lugares tan lejanos como el condado de Wasatch, el condado de Salt Lake y Wyoming recibieron el aviso de evacuación.

El informe final indica que esto parece haber sido un problema con las torres de telefonía celular administradas a nivel federal.

Las torres de telefonía están programadas con códigos de identificación para recibir y transmitir alertas de emergencia correctamente. No obstante, el informe señala que algunas torres estaban programadas con los códigos asociados al condado de Summit a pesar de encontrarse muy lejos.

Esa es la razón por la que los funcionarios del condado creen que dichas torres retransmitieron inesperadamente la orden de evacuación fuera del área real de evacuación. Las autoridades están investigando esa posibilidad más a fondo.

"Sucedió —desearíamos que no hubiera ocurrido—, pero pasó", dijo Talbot. "Ahora el enfoque principal es asegurarnos de que aquí a nivel local no vuelva a suceder. Pero si podemos, vamos a solucionar un problema que es potencialmente incluso más grande que el condado de Summit".

El incendio de Rocky Canyon finalmente creció hasta superar los 16,000 acres de extensión, pero no causó heridos ni daños a viviendas.

Artículo traducido por María Camperos.