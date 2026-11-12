Los estudios de tráfico ya no son opcionales para los grandes desarrollos en el condado de Summit

El personal del condado señala que durante mucho tiempo han solicitado a los propietarios que realicen estudios de tráfico cuando proponen un proyecto que incorporaría al menos 25 autos adicionales a las vías durante la hora pico.

Sin embargo, los desarrolladores solían oponerse debido a que el condado de Summit no contaba con una norma formal que los exigiera. Ahora eso ha cambiado.

Las nuevas ordenanzas aprobadas por el concejo del condado el 4 de noviembre exigirán estudios de tráfico cuando los desarrollos alcancen ese umbral de 25 autos.

La planificadora de transporte del condado, Eva De Laurentiis, explicó que estas evaluaciones se conocen más formalmente como estudios de impacto en el transporte, ya que analizan una amplia gama de condiciones viales.

"Utilizamos esto como una herramienta para hacer recomendaciones y exigir modificaciones como parte de sus propuestas de desarrollo", declaró ante los concejales.

Los estudios considerarán los efectos de los nuevos accesos vehiculares, la posible congestión en las intersecciones, el volumen total de autos en la carretera y otros factores.

Durante años, el condado de Summit ha cobrado a los desarrolladores una tarifa destinada a mejoras de transporte si generan una determinada cantidad de tráfico.

Por ejemplo, una vivienda unifamiliar puede pagar $3,400 al construirse para compensar los desplazamientos diarios de sus ocupantes, mientras que una guardería paga más de $38,000, ya que atrae muchos más vehículos cada día.

Esto se basa en un análisis encargado por el condado de Summit cuando amplió dichas tarifas a todo el condado en 2023.

De Laurentiis indicó que se requieren muchos cálculos para proyectar cuánto tráfico genera un desarrollo, especialmente si colinda con viviendas o negocios existentes. En la mayoría de los casos, señaló, solo los nuevos desarrollos de mayor tamaño alcanzarán el umbral para requerir un estudio de tráfico.

Las tarifas cobradas a los desarrolladores están destinadas a cubrir el costo del estudio.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

