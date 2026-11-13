Park City fija la mirada en su objetivo de sostenibilidad comunitaria para 2030

En 2016, Park City estableció uno de los objetivos climáticos más ambiciosos de Norteamérica: lograr que todas las operaciones municipales funcionaran con un 100% de energía renovable y alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2022.

La antigua ciudad minera no cumplió con el plazo de 2022 debido a la pandemia de COVID-19 y a problemas con los aranceles de los paneles solares, pero alcanzó la meta en 2025. Ahora la ciudad trabaja para que toda la comunidad cumpla con los mismos estándares para 2030.

El gerente ambiental y de sostenibilidad de la ciudad, Luke Cartin, informó al Concejo Municipal de Park City el 5 de noviembre que cumplir con el plazo será difícil, pero que ese es precisamente el objetivo.

"Uno quiere generar ese impulso", afirmó. "Ni siquiera nos habríamos acercado a la meta de 2022 si no la hubiéramos hecho tan ambiciosa. Yo diría lo mismo para 2030".

Una opción es utilizar redes de energía térmica, que calientan y enfrían edificios aprovechando el calor de la tierra. Cartin señaló que las pruebas de perforación para determinar si una red de este tipo es viable en el terreno de 5 acres de Bonanza Park resultaron prometedoras .

Agregó que la tecnología térmica es una excelente alternativa, ya que se pueden seguir incorporando edificios continuamente a la red.

"A medida que estos sistemas crecen, en realidad se vuelven cada vez más eficientes", dijo. "Si alguien, digamos, tuviera una piscina y hay aire acondicionado en los edificios, en realidad se podría calentar esa piscina utilizando únicamente el calor residual del aire acondicionado".

La ciudad también está rediseñando algunos procesos para hacerlos más sostenibles.

Cada año, la ciudad quema árboles muertos y maleza para reducir el riesgo de incendios forestales.

Ahora las cuadrillas utilizan hornos metálicos que convierten el material orgánico en biocarbón (biochar). Esta sustancia similar al carbón vegetal puede utilizarse posteriormente para mejorar la salud del suelo y la retención de agua.

La ciudad también se está enfocando en reducir los residuos comunitarios. Forma parte de la coalición a nivel de condado que busca desviar todos los desechos de alimentos del vertedero del condado de Summit para 2030.

Cartin indicó que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034 pueden ayudar a la ciudad a impulsar proyectos sostenibles.

La Municipalidad de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.