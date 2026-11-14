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Park City Film da la bienvenida a la temporada de esquí con proyecciones en noviembre

KPCW | By Ulla-Britt Libre
Published November 14, 2026 at 12:36 PM MST
Katy Wang of Park City Film
Park City Film
Katy Wang de Park City Film

Park City Film recibe el invierno con películas independientes de esquí

Con la temporada de esquí a la vuelta de la esquina, Park City Film proyectará este mes tres películas centradas en los deportes de invierno.

La directora ejecutiva, Katy Wang, informó que el inicio anual de la temporada invernal de la organización sin fines de lucro comienza del 13 al 15 de noviembre con The Way Out, una película de Matchstick Productions que muestra a esquiadores de todo el mundo.

"Este es un tributo a la cultura y el estilo de vida del esquí. Matchstick Productions es una pequeña productora de cine independiente de Crested Butte, Colorado", declaró Wang el 12 de noviembre en el programa Local News Hour de KPCW. "Así que siempre es divertido presentar su trabajo en la pantalla grande".

Posteriormente, la sala de cine presentará el 19 de noviembre Girl Winter, una serie de cortometrajes protagonizados por atletas femeninas.

A continuación, el público podrá ver a Jim Morrison y a su difunta pareja, Hilaree Nelson, intentar descender esquiando por la cara norte del monte Everest en Everest: The Other Side, que se proyectará del 20 al 22 de noviembre.

"Es absolutamente tan emocionante y aterrador como uno podría imaginar, dada esa descripción", afirmó Wang.

Para obtener boletos y más información, visite kpcw.org.

Los boletos y más información están disponibles en parkcityfilm.org.

Park City Film es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.
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