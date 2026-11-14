Park City vuelve a empezar de cero con Bonanza Park ante el aumento de los costos y el rechazo de la comunidad

La mayoría de los integrantes del Concejo Municipal de Park City rechazó una controvertida propuesta para el terreno de cinco acres ubicado en la intersección de Bonanza Drive y Kearns Boulevard.

Los concejales Bill Ciraco, Tana Toly y Diego Zegarra sostienen que ahora se le está pidiendo a la ciudad que subsidie el proyecto en exceso: hasta 45 millones de dólares provenientes de los ingresos por impuestos hoteleros y de alojamiento.

La decisión, tomada durante una reunión extraordinaria del Concejo Municipal el viernes, llega diez años después de que la ciudad gastara 19,5 millones de dólares para comprar el terreno, con la intención de crear allí un distrito dedicado al arte y la cultura.

Toly dijo que desearía que la ciudad hubiera detenido el proceso de planificación cuando el Kimball Art Center anunció el verano pasado que se trasladaría a Kimball Junction.

"Porque lo que ocurrió fue que perdimos a nuestro principal inquilino y también perdimos el rumbo. Entonces intentamos meter a la fuerza algo de arte en este lugar", dijo. "Pero, en realidad, perdimos el componente artístico de todo esto."

Ciraco expresó su preocupación por la posibilidad de que la ciudad limite sus opciones para utilizar los fondos provenientes del impuesto a las estadías hoteleras de corta duración.

“No quiero que nos atemos las manos en términos económicos, especialmente en lo que respecta a nuestros ingresos por el impuesto a las estadías hoteleras, destinándolos a este único proyecto en este momento y en la medida en que aparentemente se nos está exigiendo hacerlo”, dijo Ciraco.

El Concejo Municipal había aprobado inicialmente los planes preliminares de Brinshore Development ocho meses atrás, antes de remitir el proyecto a la Comisión de Planificación de Park City para su evaluación .

Fue entonces cuando un grupo de ciudadanos llamado PLACE PC comenzó a organizarse para oponerse a la propuesta. El proyecto contempla viviendas, una plaza central con espacios verdes y nuevos comercios.

Los concejales Ed Parigian y Molly Miller estaban a favor de seguir adelante con el plan de Brinshore y perfeccionarlo. Ambos cuestionaron a quienes criticaban el proyecto.

“He escuchado a alguien decir repetidamente, en público y sin ningún reparo, que dejó de trabajar en su empleo para dedicarse a tiempo completo a oponerse a este proyecto”, dijo Miller. “También escucho que más de una persona propone construir viviendas para trabajadores fuera de la ciudad y que simplemente deberíamos traer a esas personas en autobús”.

Connor Thomas / KPCW Un manifestante permanece en el terreno de cinco acres de Bonanza Park el 13 de agosto de 2026.

Parigian también calificó la oposición de la comunidad como una expresión del fenómeno conocido como NIMBYism (sigla en inglés de “Not In My Backyard”, es decir, “no en mi patio trasero”), que describe la postura de quienes se oponen a proyectos en su propio entorno.

“Creo que los que tienen recursos ya han hecho oír su voz y no quieren que quienes no los tienen vivan aquí, en la ciudad”, dijo. “No quieren que estén aquí, y esa es la parte más decepcionante de todo esto: van a utilizar cualquier excusa —el tránsito, la evacuación de emergencia, las vistas o lo que sea— para impedirlo”.

Finalmente, una votación informal de 3 a 2 en el Concejo Municipal puso fin al proyecto.

PLACE PC agradeció a las autoridades municipales mediante un comunicado enviado por correo electrónico. El grupo afirmó que "seguirá apoyando un nuevo proceso renovado para determinar cuál es el mejor uso del terreno".

El alcalde Ryan Dickey señaló que la propuesta anterior había requerido mucho tiempo de desarrollo, desde que la ciudad lanzó una convocatoria para recibir propuestas, seleccionó a Brinshore y finalmente aprobó los planes preliminares.

Ahora, dijo, Park City puede aprovechar el interés que ha despertado el tema en la comunidad para elaborar un plan mejor.

“Ahora tenemos a una comunidad muy involucrada. Presentemos una serie de conceptos que desde el principio sean lo más concretos posible y abramos el diálogo sobre la visión del proyecto: lleguemos a un acuerdo sobre ella, o aceptemos nuestras diferencias, y luego avancemos con una visión coherente”, dijo Dickey a los periodistas después de la reunión del viernes. “Porque creo que, en definitiva, lo que le faltó a este proyecto fue una visión clara y bien definida”.

El alcalde afirmó que Park City rescindirá su contrato con Brinshore, lo que podría implicar pagarle a la desarrolladora hasta un millón de dólares en concepto de costos ya incurridos.

Kristine Weller / KPCW Casi 20 residentes de la zona participaron el miércoles 24 de junio de 2026 en una visita al terreno de cinco acres de Bonanza Park, junto con los siete integrantes de la Comisión de Planificación de Park City, personal municipal y desarrolladores inmobiliarios.

En total, la ciudad ha gastado 24,4 millones de dólares en el proyecto. Esa cifra incluye la compra del terreno, más de 4,4 millones de dólares destinados al diseño y desarrollo, y casi 500.000 dólares para el mantenimiento de la propiedad.

Dickey y varios integrantes del Concejo Municipal, en particular Parigian, se disculparon con Brinshore por el desenlace del proyecto.

"Después de haberlos hecho pasar por esta farsa, quiero que quede asentado públicamente que deberían recibir el pago de los gastos que solicitaron", le dijo Parigian al desarrollador. "La responsabilidad es nuestra, no de ustedes. Lamento que les hayamos hecho perder dos años de su vida, o un año y medio. Deberían recibir una compensación por ello".

Las últimas modificaciones propuestas por Brinshore incluían la eliminación de uno de los siete edificios de uso mixto, que tendrían locales comerciales en la planta baja y, principalmente, viviendas asequibles en los pisos superiores. El cambio respondía a las inquietudes de la comisión respecto de que los residentes no pudieran identificar claramente como espacio público el área verde ubicada en el centro del predio.

El estacionamiento subterráneo se había reducido a unas 230 plazas, frente a las 280 previstas inicialmente.

Los dos edificios contiguos se ampliarían para mantener una cantidad elevada de viviendas. El proyecto contemplaba ahora 100 unidades en lugar de 106, de las cuales 88 seguirían siendo asequibles. Se necesitan al menos 100 unidades para poder acceder a créditos fiscales destinados a viviendas asequibles.

El proyecto seguía incluyendo espacios para una guardería, una organización artística sin fines de lucro, una cafetería y un restaurante. Además, Brinshore había reducido la altura de los edificios.

Park City Municipal brinda apoyo financiero a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.