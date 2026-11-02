GALLERY: Wasatch Back weathers rain, wind for Halloween celebrations
A little rain didn't stop the Wasatch Back from celebrating Halloween on Park City's Main Street and Heber's Main Street Park.
The festivities started Friday, Oct. 30, in Heber for the town's Halloween Fest. KPCW even made an appearance, broadcasting live from the festival. The weather was a little blustery but spirits were high as trick-or-treaters visited booths at Main Street Park.
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KPCW
On Saturday, Oct. 31, trick-or-treaters and their furry friends donned their most spooktacular costumes for Park City's annual Howl-O-Ween. Despite the rain the town showed up, visiting stores up and down Main Street to celebrate Halloween.
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People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
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People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
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People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
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People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
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People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
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People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
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People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
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People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
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People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
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Trick-or-treaters celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026.
Christine Andres
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A miner comes back from the dead to celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026.
Darren Alff
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People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026.
JoAnn Kieffer Hertzing
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People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026.
Kristy Schoonmaker Hoekstra
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People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026.
John Burdick
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