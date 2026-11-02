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GALLERY: Wasatch Back weathers rain, wind for Halloween celebrations

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 2, 2026 at 11:48 AM MST
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler
/
KPCW
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026

A little rain didn't stop the Wasatch Back from celebrating Halloween on Park City's Main Street and Heber's Main Street Park.

The festivities started Friday, Oct. 30, in Heber for the town's Halloween Fest. KPCW even made an appearance, broadcasting live from the festival. The weather was a little blustery but spirits were high as trick-or-treaters visited booths at Main Street Park.

KPCW broadcasts live from Heber's Halloween Fest Oct. 30, 2026.
1 of 6  — Heber Halloween 2026.jpg
KPCW
KPCW broadcasts live from Heber's Halloween Fest Oct. 30, 2026.
2 of 6  — Heber Halloween 2026 4.jpg
KPCW
KPCW broadcasts live from Heber's Halloween Fest Oct. 30, 2026.
3 of 6  — Heber Halloween 2026 5.jpg
KPCW
KPCW broadcasts live from Heber's Halloween Fest Oct. 30, 2026.
4 of 6  — Heber Halloween 2026 6.jpg
KPCW
KPCW broadcasts live from Heber's Halloween Fest Oct. 30, 2026.
5 of 6  — Heber Halloween 2026 7.jpg
KPCW
KPCW broadcasts live from Heber's Halloween Fest Oct. 30, 2026.
6 of 6  — Heber Halloween 2026 8.jpg
KPCW

On Saturday, Oct. 31, trick-or-treaters and their furry friends donned their most spooktacular costumes for Park City's annual Howl-O-Ween. Despite the rain the town showed up, visiting stores up and down Main Street to celebrate Halloween.

People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
1 of 14  — Park City Halloween 2026 8.JPG
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
2 of 14  — Park City Halloween 2026 0.JPG
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
3 of 14  — Park City Halloween 2026 3.JPG
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
4 of 14  — Park City Halloween 2026 4.JPG
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
5 of 14  — Park City Halloween 2026 6.JPG
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
6 of 14  — Park City Halloween 2026 5.JPG
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
7 of 14  — Park City Halloween 2026 2.JPG
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
8 of 14  — Park City Halloween 2026.JPG
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
9 of 14  — Park City Halloween 2026 9.JPG
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026
Glen Kutler / KPCW
Trick-or-treaters celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct.
10 of 14  — Christine Andres.jpg
Trick-or-treaters celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026.
Christine Andres
A miner comes back from the dead to celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026.
11 of 14  — Park City Halloween 2026 Darren Halff.jpg
A miner comes back from the dead to celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026.
Darren Alff
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026.
12 of 14  — Park City Halloween 2026 JoAnn Kieffer Hertzing.jpg
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026.
JoAnn Kieffer Hertzing
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026.
13 of 14  — Park City Halloween 2026 Kristy Schoonmaker Hoekstra.jpg
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026.
Kristy Schoonmaker Hoekstra
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026.
14 of 14  — John Katrina Park City Halloween 2026.jpg
People celebrate Halloween on Park City's Main Street Oct. 31, 2026.
John Burdick

Thank you to everyone who shared their photos with KPCW on social media and through the KPCW app.

Park City
Sydney Weaver
News Content Producer
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