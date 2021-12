We spend the hour with local urban artist Gloco, we hear some of his work, and chat about his upbringing, and how it influenced his career.

Pasamos la hora con artista urbano local Gloco, escuchamos algo de su trabajo, y platicamos de su crecimiento, y como este influenció a su carrera.

https://distrokid.com/hyperfollow/gloco/nueva-sensacion

https://www.facebook.com/gloco801/

https://www.youtube.com/channel/UC3eS_L_7ztFqCQHUKUpkTxw

https://open.spotify.com/artist/2Hui0Tv9ZlrNivgWpjWS6v