Cada Domingo | Rossina Lake November 21, 2021

Rossina Lake works with the office of Governor Spencer Cox and she joins us to talk about the funds made available to help small businesses encourage their workers to get vaccinated.

Rossina Lake trabaja con la officina del Governador Spencer Cox y nos acompaña para hablar de los fondos disponibles para ayudar a los pequeños negocios para facilitar a que sus empleados se vacunen.

https://business.utah.gov/sbevgrant/

Para información en Español, comuniquese con:

dishihara@utah.gov