Cada Domingo | Jonathan Puente 03-06-22

Jonathan Puente, Director of the recently-created Office of Fairness and Accountability within the Utah Courts system joins us to talk about Utah's new "Clean Slate" law, which was made law in 2019, which automatically clears old and minor criminal records of individuals who have remained crime-free for a set period of time. On February 10, 2022, Utah officially began its automatic expungement process, in the spirit of facilitating "second chances" for thousands of Utahans.

Jonathan Puente, Director de la recién-creada Oficina de Equidad y Acontabilidad dentro del systema de Cortes de Utah nos acompaña para hablar de la nueva ley de "Borrón y Cuenta Nueva", la cuál se hizo ley en el 2019, la cuál automaticamente limpie el registro de crimenes antiguos y menores de individuales quienes se han mantenido sin crimen por un periodo de tiempo establecido. El 10 de febrero, 2022, Utah empezó oficialmente el proceso de borrón automático, observando la idea de facilitar "otra oportunidad" para miles de Utahanos.

Utah Courts MyCase Website

Website de MyCase de la Corte de Utah en Español