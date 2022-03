Cada Domingo | Jared Hawkins & Brenna Valle

Jared Hawkins and Brenna Valle join us to talk about the VITA tax filing assistance program offered through the USU Extension for individuals and families with incomes below $58k annually.

Jared Hawkins y Brenna Valle nos acompañan para hablar del programa de asistencia para preparación de impuestos VITA ofrecida a través de la Extensión de Utah State University para individuos y familias con ingresos menores de $58,000 anuales.

Para más información, llamar a Brena al 435-336-3222