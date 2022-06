Cada Domingo | Gloria Arredondo 06-12-22

Gloria Arredondo joins us to announce the launch of the book Vientos by author José Manule López Moncó on June 18th in Orem. The event also features a "battle of the sexes" poetry reading, featuring male and female authors.

This free event is only for adults

Gloria Arredondo nos acompaña para anunciár el lanzamiento del libro Vientos del autor José Manule López Moncó el 18 de Junio en Orem. El evento también incluye una Tertulia Poética ("guerra de los sexos"), con autores masculinos y femeninos.

Este evento Gratuito es sólo para adultos.

Jun 18, 2022

1-3 pm

58 N. State St.

Orem, UT

84047

Facebook Event