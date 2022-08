Cada Domingo | Jose Chacon & Junior Vieyra 07-14-22

José Chacón and Junior Vieyra are Outreach Coordinators for the Park City Community Foundation at the Solomon Fund Initiative, which focuses on helping Latino youth have access to sports and recreation programs. José and Junior join us to talk about Solomon Fund Super Sunday, a family event on August 21st at the Park City library to have families learn about and register for the activities, sports, and resources available to the community.

José Chacón y Junior Vieyra son Coordinadores para Alcance Comunitarion para la Fundación Comunitaria de Park City con la Iniciativa del Fondo Salomon, la cuál se enfoca en ayudar a la juventud latina a tener acceso a programas de depórtes y recreación. José y Junior nos acompañan para hablar del evento el 21 de agosto en la Biblioteca de Park City para que familias se enteren y se registren para las actividades, depórtes, y recúrsos disponibles a la comunidad.