Cada Domingo | Emma Gerrard 10-16-22

Emma Gerrard from Park City Ski & Snowboard joins us to talk about the Cross Country skiing programs offered through her organization, and the work being done to open up the programs who might be usually priced-out from participating by offering reduced fees, access to equipment, and much more.

Emma Gerrard de Park City Ski & Snowboard nos acompaña para hablar de los programas de esqui de Campo Traviesa siendo ofrecidos a traves de su organicación, y el trabajo realizandose para abrir estos programas a quienes podrían estar fuera de su alcance en participar debido al precio ofreciendo descuentos, acceso a equipo, y mucho más.

Website

Facebook