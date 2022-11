Cada Domingo | Emma Zevallos 11-20-22

Emma Zevallos from Park City Peace House joins us to talk about workshops designed to spread awareness against domestic violence. December 17 at the Heber Senior Center from noon to 4pm. Event is free, open to the public, food and childcare is offered.

Emma Zevallos de Park City Peace House nos acompaña para hablar de talleres diseñados para traer concienzitación en contra de la violencia diomestica. El evento toma lugar el 17 de diciembre en el Senior Center de Heber (localizado en la biblioteca pública de Heber) del médiodia a las 4pm. El evento es gratuito, abierto al publico, y se ofrece comida y cuidado de niños.

En caso de necesidad de apóyo, llamar al 800-647-9161