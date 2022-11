Cada Domingo | Laura Ruiz 11-27-22

2022 Sor Juana Prize for Poetry and Prose winner Laura Ruiz joins us to talk about her participation in the 52 Literary Challenges and her collected works published in book form. Ruiz talks about her history, her inspiration, and methodology.

Ganadora del Premio Sor Juana de Poesía y Prósa Laura Ruiz nos acompaña para hablar de su participación en los 52 Retos Literarios y la colección de sus obras impresas en un libro. Ruiz nos habla de su historia, su inspiración, y metodología.

