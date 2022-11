Cada Domingo | Yuridia Gutiérrez 11-27-22

Yuridia Gutiérrez is the district manager for multiple employment agencies across Utah. Gutiérrez joins us to share her business philosophy which includes providing healthcare coverage for not only the employees of the company, but for their entire family, promotion of well-being for the employees, and a people-first approach to business in hopes that these and more worker-focused policies will spread across other buisnesses.

Yuridia Gutiérrez es la gerente del distrito para multiples agencias de empléo a travéz de Utah. Gutiérrez nos acompaña para compartir su filosofía de negocios la cuál incluye proporcionar cobertura para servicios de salúd no nada mas para los empleados de la compañia, pero para toda la familia, la promoción del bienestar de los empleados, y un acercamiento de negocio enfocádo en las personas primeramente con deseos de que estas y más prácticas enfocadas en el trabajador se adopten en otros negocios.