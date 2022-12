Cada Domingo | Escritores de Utah 12-04-22

We are joined by Áaron Garcia, director for Escritores de Utah and several participants in this year's 52 Poetic Challenges in collaboration between Artes de México en Utah and SLCC's Community Writing Center. Poets Laura Ruiz, Jorge Perez, Elizabeth Cruz, Lina Vega-Morrison, Cote Toledo, and Angeles Conejo join us to share small samples of the 52 poems each of them wrote throughout 2022, and recently published as individual books.

Nos acompaña Áaron García, director de Escritores de Utah y varios de los participantes de los 52 Retos Poéticos de este año en colaboración entre Artes de México en Utah y el Centro de Escritura Comunitario de SLCC. Poetas Laura Ruiz, Jorge Perez, Elizabeth Cruz, Lina Vega-Morrison, Cote, Toledo, y Angeles Conejo nos acompañan para compartir pequeñas muestras de los 52 poemasque cada uno escribió a traves del 2022, y que fuéron publicados recientemente como libros individuales.

