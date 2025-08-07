Local News Hour | August 7, 2025 By Grace Doerfler Published August 7, 2025 at 12:22 PM MDT Listen • 48:58 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music TuneIn Overcast KPCW Trails report with Mountain Trails Foundation (02:25)North Summit Fire District to issue ballistic vests for firefighters (04:34)Summit County Councilmember Tonja Hanson recaps Wednesday's council meeting (05:54)Ryan Bunnell discusses the Heber Leadership Academy and how to apply (20:13)Park City Film Executive Director Katy Wang previews upcoming screenings (37:31)