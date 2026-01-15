Local News Hour | January 15, 2026 By Leslie Thatcher Published January 15, 2026 at 12:07 PM MST Listen • 52:01 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music TuneIn Overcast KPCW Utah Avalanche Center forecast (2:27)Developer applies for new town in Summit County's Browns Canyon (4:14)Summit County Council Member Megan McKenna recaps Wednesday's council meeting (6:48)Utah Democratic Party Director Brian King shares a preview of this year's legislative session (23:18)Film Producer Lance Kramer talks about his film "Holding Liat," which is short-listed for an Academy Award for Best Documentary (39:07)