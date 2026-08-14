Local News Hour | August 13, 2026 By Grace Doerfler Published August 14, 2026 at 11:22 AM MDT Listen • 49:34 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music TuneIn Overcast KPCW Some older Summit County residents don’t identify as ‘seniors,’ consultants found (4:33)Fire service spokesperson Sierra Hellstrom with an update on the Rocky Canyon Fire (7:08)Park City Council to discuss regional public safety facility, Little Kate Road upgrades (21:13)Midway city councilmember Kevin Payne addresses affordable housing issues (22:51)Summit County Councilmember Canice Harte recaps Wednesday's meeting (36:30)