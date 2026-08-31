Local News Hour | August 31, 2026
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Parkite takes Park City to court over ski mountain lift upgrades (02:56)
Utah Foundation report examines ranked choice voting as pilot ends (05:49)
Park City Planning Commission favors reduced Bonanza Park building heights (20:22)
Annual Point-to-Point mountain bike racers hit the trail Saturday (xxx)
Summit County water treatment upgrade costs $20 million more than expected (33:01)
Parkites remembered for impacts on ski industry, community(35:16)
Utah’s water supply at record lows despite heavy summer rain (47:17)