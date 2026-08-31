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Local News Hour podcast title card.
Local News Hour

Local News Hour | August 31, 2026

By Leslie Thatcher
Published August 31, 2026 at 12:22 PM MDT
Ways To Subscribe
Local News Hour podcast title card.
KPCW

Parkite takes Park City to court over ski mountain lift upgrades (02:56)

Utah Foundation report examines ranked choice voting as pilot ends (05:49)

Park City Planning Commission favors reduced Bonanza Park building heights (20:22)

Annual Point-to-Point mountain bike racers hit the trail Saturday (xxx)

Summit County water treatment upgrade costs $20 million more than expected (33:01)

Parkites remembered for impacts on ski industry, community(35:16)

Utah’s water supply at record lows despite heavy summer rain (47:17)

Local News Hour
Leslie Thatcher
KPCW Senior News Director
See stories by Leslie Thatcher