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Local News Hour

Park City Council reviews strategic priorities, Olympic legacy

By Roger Goldman
Published November 6, 2026 at 11:49 AM MST
Park City Councilmember Tana Toly
KPCW
Park City Councilmember Tana Toly

Park City Councilmember Tana Toly recaps Thursday's meeting, including a discussion of the city's five strategic priorities: affordability, mobility, sustainability, economic vitality, and Olympic legacy. Regarding sustainability, Toly says city operations achieved 100% renewable electricity through a new solar project. The council also discussed the ice arena, which leaks and needs other facility fixes. Toly says a $40 million expansion is too costly for taxpayers alone and the council plans to pursue baseline repairs under $5 million while seeking external partners. Finally, preparation for the 2034 Olympics is underway with a focus on regional transportation and revitalizing Sweet Alley to enhance downtown economic viability and improve the community's historic entryway.

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Roger Goldman
Mountain Money co-host, Local News Hour fill-in host and former board chair.
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