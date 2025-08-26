Reportero Bilingüe que hable Español KPCW

¿Te apasionan las noticias y la comunidad latina local? KPCW está contratando a su primer reportero bilingüe que hable español para cubrir todo, desde noticias de última hora hasta cultura latina y organizaciones sin fines de lucro que marcan la diferencia. KPCW es la filial de NPR de Park City y nuestra dinámica sala de redacción es la principal fuente de Wasatch Back sobre lo que sucede en las montañas.

Ofrecemos salarios competitivos, excelentes beneficios y una sala de redacción colaborativa y llena de música. El candidato debe tener excelentes habilidades de escritura y habla en español e inglés.

Responsabilidades

Seleccione temas para la cobertura y presente ideas de historias relevantes para la comunidad de habla hispana.

Redactar y producir reportajes para plataformas digitales y al aire en inglés y español.

Traducir historias relevantes de KPCW al español.

Asistir a las reuniones y producir noticias asignadas por el Director de Noticias.

Realizar una lluvia de ideas creativa e implementar las plataformas de divulgación de KPCW en español e inglés (redes sociales, WhatsApp, etc.)

Planificación

Siga las noticias locales y regionales junto con personas y publicaciones relevantes de la comunidad hispanohablante.

Aprovechar las relaciones dentro de la comunidad latina con el fin de desarrollar conexiones con protagonistas de historias y unir actividades relevantes.

Participe en la creatividad de la mente colmena en la creación de historias y programas con el equipo de noticias, los supervisores y el personal de la estación.

Otro

Necesita gestionar plazos ajustados y tomar decisiones sólidas en situaciones que cambian rápidamente.

Colaborarás constantemente con tu equipo bajo la supervisión del Director de Noticias.

Trabajarás duro para informar a la comunidad sobre los problemas que más les afectan.

Debe estar disponible para participar en eventos públicos de la comunidad.

Te divertirás (almuerzos para el personal, fiestas de disfraces y pasteles de cumpleaños caseros, por nombrar algunos aspectos destacados de la oficina) y sabrás más sobre lo que sucede en la ciudad que cualquier persona fuera del edificio.

Los horarios de los reporteros varían (temprano en la mañana algunos días, tarde en otros días, medianoche durante las elecciones, participación en la rotación de reporteros de guardia los fines de semana).

Experiencia

Fluidez en español e inglés.

Se requiere título universitario en periodismo o campo relacionado.

(Preferido) 2 años de experiencia en noticias.

Se considerarán los candidatos fuertes que posean parte de la experiencia preferida, pero no toda.

Los solicitantes interesados deben enviar una carta de presentación y un currículum a jobs@kpcw.org. La revisión de las solicitudes comenzará inmediatamente y continuará hasta que se cubra el puesto.

