Plan para construir plaza en Silver Creek en marcha

Henry Sigg, promotor inmobiliario y comisionado de planificación de Park City, solicitó por primera vez la construcción de Marketplace at Silver Creek en 2018.

Pero la zonificación «comercial comunitaria» subyacente no podía acomodar la propuesta.

Así que el personal de planificación del condado desarrolló la zona de «vecindario de uso mixto», o NMU-1. Permite una mayor altura, menos aparcamiento y un supermercado.

Sigg solicita ahora la recalificación NMU-1. El primer paso: la Comisión de Planificación de Snyderville Basin.

Su terreno está enfrente de The Home Depot en Silver Summit. Está en una rotonda que se ampliará en los próximos años.

La comisión examinará la propuesta de Sigg y presentará una recomendación al Summit County Council, que tiene la decisión final sobre la zonificación y llegaría a un acuerdo de desarrollo con él. Después, la comisión de urbanismo volverá a solicitar los permisos.

No ha anunciado una tienda específica, pero el Market at Park City ha expresado su interés. Sigg no respondió a los mensajes telefónicos el lunes.

Además de la tienda, Sigg espera construir restaurantes, un anfiteatro, aparcamiento subterráneo, una plaza pública y unas 100 viviendas. Alrededor del 20% de las viviendas serían de propiedad restringida para las personas de bajos ingresos, y cinco unidades serían «vivir-trabajo», lo que significa que están directamente encima de un lugar de trabajo.

Según el informe de personal del condado, Sigg no permitiría ningún alquiler nocturno. Él está proponiendo un hotel de 75 habitaciones.