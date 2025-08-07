Back 2 School Basics en Park City prepara a los estudiantes para el año escolar

La encargada de eventos del Christian Center of Park City (Centro Cristiano de Park City) Jaime Carter dijo que las multitudes llegaron antes de las 9 a.m. el martes para recibir sus útiles escolares.

Ella dijo que más de 1.500 niños se registraron este año.

El programa comenzó en 2015 y ha crecido para apoyar a alumnos registrados en escuelas de los condados Summit y Wasatch y los Confederated Tribes of the Goshute Reservation (Tribus Confederadas de la Reserva Goshute).

Carter dijo que casi todos los que aplican cumplen con los requisitos de bajos recursos.

Este año los estudiantes recibieron tarjetas de regalo de 100 dólares para utilizar en las tiendas Junction Commons, una botana y una mochila llena de útiles escolares.

Jonás Wright / KPCW Back 2 School Basics brinda a niños de bajos recursos una mochila llena de útiles escolares que ellos elijan. Más de 100 voluntarios dieron su tiempo para ayudar este año.

Danny Palominos ha sido parte del programa desde que era niño. Ahora tiene 16 años, y dijo que aprecia el apoyo para el año que viene.

“Me gusta porque puedo agarrar la ropa que mis padres no pueden agarrar,” dijo él. “Me ayuda a estar listo para el próximo año escolar.”

Algunas de las tiendas también ofrecieron a estudiantes descuentos adicionales.

La tía de Palominos, Edith Garcia, dijo que sus hijos se han beneficiado del programa también.

Su hijo mayor fue cada año hasta que se graduó. Ahora, su hijo menor está beneficiándose del programa.

“Se podría decir que 100 dólares a lo mejor no es mucho, ¿verdad?,” dijo ella. “Pero para nosotros sí es mucho. En mi caso tengo dos hijos y ha sido bastante ayuda para cada uno de ellos.”

Carter dijo que el centro recibió alrededor de 120.000 dólares de donaciones para financiar el evento de este año. Y para colmo, los miembros de la comunidad donaron los útiles escolares para cada estudiante.

“Sin duda, esta es la mejor parte de mi trabajo,” dijo ella. “Nomás viendo a estas familias entrar, ver el alivianito que no tienen que comprar su propia mochila, que pueden comprar nueva ropa para la escuela. Nomás interactuando con las familias de esa forma siempre es lo más reconfortante.”

Junto con donaciones financieras, Carter dijo que más de 100 voluntarios dieron su tiempo y algunos aliados comunitarios ofrecieron servicios gratis.

El evento Back 2 School Basics del centro para estudiantes registrados duró hasta el 6 de agosto.