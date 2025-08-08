Mālama Ski Club ofrecerá clases de esquí a niños con necesidades especiales que hablan español

El Mālama Ski Club (Club de Esquí Mālama) es una asociación con el National Ability Center (Centro Nacional de Habilidades) de Park City que lanzará cuando caiga la nieve más tarde este año.

Su fundador es Chuck Steele, uno de los instructores del NAC que habla español, quien se dio cuenta de que hacía falta enseñar el deporte a más niños latinos después de trabajar muy de cerca con uno el año pasado.

Aaron Ruiz, un niño de 9 años con autismo, fue el alumno de Steele el invierno pasado y su inspiración para el club.

“Mi favorita es el sendero de tortugas o la montaña," dijo Ruiz, hablando sobre sus pistas favoritas para esquiar.

Jonás Wright / KPCW Aaron Ruiz y su madre son los primeros miembros del Mālama Ski Club (Club de Esquí Mālama). Como una extensión del Mālama Football Club (Club de Fútbol Mālama), Chuck Steele busca proveer a niños latinos con necesidades especiales la oportunidad de esquiar.

Su madre, Laura Ruiz, nació en México. Ella dijo que lo registró en los programas de deportes para niños con necesidades especiales del NAC después de que su maestro de educación especial le platicó sobre la oportunidad.

Ahora, ella dice que esquiar lo ha ayudado a tener confianza en sí mismo.

“Siento que es algo muy importante para ellos, especialmente para los niños, y para los jóvenes confiar en ellos mismos, para que sepan que puedan hacer mucho más de lo que ellos piensan,” dijo ella.

Antes de trabajar para el NAC, Steele arrancó el Mālama Football Club (Club de Fútbol Mālama) en Hawaii, una organización para ayudar a los niños a conseguir los recursos para jugar fútbol.

Hay 10 espacios abiertos para que los jóvenes que hablan español se registren para clases de esquí con la temporada inaugural del Mālama Ski Club.

El club gratis proveerá esquís, abrigos, guantes, cascos e instructores para enseñar cuatro clases de esquí en Park City Mountain este invierno.

Dijo que al final de la temporada, una celebridad latina estará en su premiación final y fiesta familiar.

Steele dijo que el programa trabaja con niños que tienen discapacidades cognitivas, físicas o dificultades específicas de aprendizaje. Dijo que eso podría incluir problemas de visión, autismo, dislexia y más.

Chuck Steele / Mālama Ski Club Aaron Ruiz y Chuck Steele esquían en Park City Mountain. Esquiarán juntos otra vez este año durante la temporada inaugural del Mālama Ski Club (Club de Esquí Mālama).

Dijo que su meta es ayudar a los niños latinos a sentirse a gusto siendo uno mismo y divertirse.

“Yo puedo ser quien soy yo,” dijo él. “Ósea, cuando estoy con ellos, yo sé que ellos van a ser como son, y también yo puedo ser como yo soy.”