La mayoría de los conductores del condado de Wasatch han tenido sustos en la carretera US 40 del norte

UDOT pidió que los conductores del condado de Wasatch compartieran sus experiencias en la carretera U.S. 40 para ayudar a decidir si deben instalar barreras de concreto a lo largo de la carretera desde la calle River Road hasta 1200 North.

Las barreras propuestas están en respuesta a una serie de choques graves en ese tramo. A partir de enero de 2017, UDOT reporta que ha habido 49 choques frontales en esas tres millas de carretera, incluyendo ocho fatalidades y 22 lesiones graves.

Pero UDOT también está interesado en prevenir otras situaciones potencialmente peligrosas en la carretera U.S. 40.

En una encuesta del mes pasado, más de 400 personas compartieron cómo se sentía manejar en la calle.

Casi el 50% de los encuestados dijeron que “rara vez” o “nunca” se sienten seguros manejando allá.

Poco menos del 70% dijo que han experimentado sustos en la carretera, incluyendo vueltas peligrosas hacia la izquierda y vehículos cruzando la línea del centro.

La mitad de los encuestados dijeron que evitan ir a destinos en esa sección de la carretera U.S. 40.

Conductores abrumadoramente apoyan el plan de UDOT de las barreras propuestas, con el 86% diciendo que los tiempos de viaje más largos valen la pena si significan menos choques serios y fatales.

Si el UDOT sigue adelante con las barreras, también agregará varios semáforos para que las vueltas hacia la izquierda sólo se permitan en ciertas intersecciones.

Un semáforo será instalado antes de finales del verano para el acceso al barrio Coyote Ridge, según un portavoz regional de UDOT Wyatt Woolley.

El diseño del resto del proyecto pasará este otoño.

Para ver todos los resultados de la encuesta , visite el sitio web de Heber Valley de UDOT.

Artículo traducido por Jonás Wright.