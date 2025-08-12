Park City comenzará la construcción de un nuevo edificio en el Parque Municipal

El nuevo edificio en el Parque Municipal reemplazará la estructura pequeña de ladrillos que está al lado de las canchas de voleibol y básquetbol que fue construida en la década de 1980.

El Director de Recreación del Municipio de Park City dijo que el nuevo centro comunitario de 15,000 pies cuadrados creará más espacio para una variedad de programación.

“Habrá oportunidades para que personas de la comunidad renten espacios para usar en reuniones o diferentes eventos,” dijo Fisher. “Habrá una excelente sala comunitaria que tendrá un patio grande que se abrirá al parque.”

El nuevo edificio permitirá que Park City aumente la capacidad de sus cursos de verano por más de 50 niños. Fisher dijo que también moverá algunos programas de recreación desde el MARC al nuevo edificio.

Comenzando el 18 de agosto, las canchas de voleibol y básquetbol estarán cerradas para la construcción, junto con el área de juegos y el edificio existente del Parque Municipal que tiene baños.

Fisher dijo que ambas canchas y el área de juegos serán mejoradas.

“Lo bueno de las canchas de voleibol es que los extremos largos dan hacia el este y oeste, que no es el mejor diseño para una cancha por el sol,” dijo él. “Las nuevas canchas correrán hacia el norte y sur, así que mejorará la experiencia jugando voleibol. No tendrás que batallar con el sol.”

Se estima que la construcción termine para diciembre de 2026.

Fisher dijo que está agradecido por el apoyo que la alcaldesa y el concejo municipal dio al proyecto.

“En verdad creo que este proyecto muestra su compromiso para con los residentes,” dijo él.

El Concejo municipal de Park City y la comisión municipal de planificación previamente aprobaron los planes del proyecto. Está siendo pagado por el dinero del presupuesto para inversiones y los fondos de un bono de ingresos por impuesto a las ventas de propiedades en el área baja de Park Avenue.

Los residentes están invitados a la ceremonia del inicio de construcción para el centro comunitario el 14 de agosto a la 1 p.m. al lado de las canchas de básquetbol y voleibol.

El Municipio de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Jonás Wright.